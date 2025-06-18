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Головна Спорт Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Ноттінгемі

Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Ноттінгемі

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Дата публікації: 18 червня 2025 17:08
Ястремська зробила камбек і пробилася до чвертьфіналу після важкого матчу
Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net
Ключові моменти Даяна Ястремська — Антонія Ружич

В Ноттінгемі пройшли матчі 1/8 фіналу. На цій стадії виступила українка Даяна Ястремська.

Суперницею українки стала Антонія Ружич з Хорватії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ружич проти Ястремської. Фото: x.com/Emmagoatcanu

Даяна Ястремська — Антонія Ружич

Ястремська здолала хорватку у напруженому матчі з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

У вирішальному третьому сеті Ястремська поступалася 1:4, але зуміла переломити хід гри, продемонструвавши свій вищий рівень.

Матч тривав 2 години і 5 хвилин, за які українка подала сім ейсів, зробила три подвійні помилки і використала п'ять із семи брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для тенісисток це їхня друга особиста зустріч. У першій Ястремська виграла у двох сетах.

У чвертьфіналі суперницею Ястремської стане переможниця пари Лейла Фернандес (Канада) – Крістіна Букша (Іспанія).

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Даяна Ястремська Теніс WTA українські тенісисти Ноттінгем (WTA)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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