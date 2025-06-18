Ястремська зробила камбек і пробилася до чвертьфіналу після важкого матчу

Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Ноттінгемі
В Ноттінгемі пройшли матчі 1/8 фіналу. На цій стадії виступила українка Даяна Ястремська.
Суперницею українки стала Антонія Ружич з Хорватії, повідомив портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремська — Антонія Ружич
Ястремська здолала хорватку у напруженому матчі з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.
У вирішальному третьому сеті Ястремська поступалася 1:4, але зуміла переломити хід гри, продемонструвавши свій вищий рівень.
Матч тривав 2 години і 5 хвилин, за які українка подала сім ейсів, зробила три подвійні помилки і використала п'ять із семи брейк-пойнтів.
Зазначимо, що для тенісисток це їхня друга особиста зустріч. У першій Ястремська виграла у двох сетах.
У чвертьфіналі суперницею Ястремської стане переможниця пари Лейла Фернандес (Канада) – Крістіна Букша (Іспанія).
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