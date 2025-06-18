Ястремська зробила камбек і пробилася до чвертьфіналу після важкого матчу

Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

В Ноттінгемі пройшли матчі 1/8 фіналу. На цій стадії виступила українка Даяна Ястремська.

Суперницею українки стала Антонія Ружич з Хорватії, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ружич проти Ястремської. Фото: x.com/Emmagoatcanu

Даяна Ястремська — Антонія Ружич

Ястремська здолала хорватку у напруженому матчі з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

У вирішальному третьому сеті Ястремська поступалася 1:4, але зуміла переломити хід гри, продемонструвавши свій вищий рівень.

Матч тривав 2 години і 5 хвилин, за які українка подала сім ейсів, зробила три подвійні помилки і використала п'ять із семи брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для тенісисток це їхня друга особиста зустріч. У першій Ястремська виграла у двох сетах.

У чвертьфіналі суперницею Ястремської стане переможниця пари Лейла Фернандес (Канада) – Крістіна Букша (Іспанія).

Нагадаємо, представляємо маловідомі факти про світову рекордсменку зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх.

Захисник столичного "Динамо" планує перейти у відомий закордонний клуб.

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення про своє майбутнє — тепер м'яч на пловині поля іспанців.

Нікола Оліслагерс повідомила, як перемогти українку Магучіх.