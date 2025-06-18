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Главная Спорт Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

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Дата публикации 18 июня 2025 17:08
Ястремская сделала камбэк и пробилась в четвертьфинал после тяжелого матча
Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net
Ключові моменти Даяна Ястремская — Антония Ружич

В Ноттингеме прошли матчи 1/8 финала. На этой стадии выступила украинка Даяна Ястремская.

Соперницей украинки стала Антония Ружич из Хорватии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ружич против Ястремской. Фото: x.com/Emmagoatcanu

Даяна Ястремская — Антония Ружич

Ястремская одолела хорватку в напряженном матче со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

В решающем третьем сете Ястремская уступала 1:4, но сумела переломить ход игры, продемонстрировав свой более высокий уровень.

Матч длился 2 часа и 5 минут, за которые украинка подала семь эйсов, совершила три двойные ошибки и использовала пять из семи брейк-пойнтов.

Отметим, что для теннисисток это их вторая личная встреча. В первой Ястремская выиграла в двух сетах.

В четвертьфинале соперницей Ястремской станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Кристина Букша (Испания).

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Даяна Ястремская Теннис WTA украинские теннисисты Ноттингем (WTA)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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