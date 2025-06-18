Ястремская сделала камбэк и пробилась в четвертьфинал после тяжелого матча

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
В Ноттингеме прошли матчи 1/8 финала. На этой стадии выступила украинка Даяна Ястремская.
Соперницей украинки стала Антония Ружич из Хорватии, сообщил портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремская — Антония Ружич
Ястремская одолела хорватку в напряженном матче со счетом 6:2, 2:6, 6:4.
В решающем третьем сете Ястремская уступала 1:4, но сумела переломить ход игры, продемонстрировав свой более высокий уровень.
Матч длился 2 часа и 5 минут, за которые украинка подала семь эйсов, совершила три двойные ошибки и использовала пять из семи брейк-пойнтов.
Отметим, что для теннисисток это их вторая личная встреча. В первой Ястремская выиграла в двух сетах.
В четвертьфинале соперницей Ястремской станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Кристина Букша (Испания).
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