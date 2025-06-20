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Главная Спорт Ястремская прошла в полуфинал, выбив финалистку US Open

Ястремская прошла в полуфинал, выбив финалистку US Open

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Дата публикации 20 июня 2025 17:09
Ястремская победила Лейлу Фернандес и вышла в 1/2 Ноттингема
Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Ключові моменти Первый полуфинал Ястремской на траве

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (46-я ракетка мира) вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в британском Ноттингеме. В четвертьфинале она уверенно справилась с канадкой Лейлой Фернандес, финалисткой US Open 2021 года.

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился в двух партиях — 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Ястремской, сообщает портал Новини.LIVE.

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Эта победа стала для Даяны первой в личных встречах против Фернандес: ранее она уступала канадке на Олимпиаде в Токио и в Дохе в 2023 году. 

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская после победы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

До этого украинка уже прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич, выиграв все три матча турнира без единой проигранной партии.

Первый полуфинал Ястремской на траве

Это уже десятый полуфинал в карьере Ястремской, но впервые она сыграет на такой стадии турнира на травяном покрытии. За выход в финал украинка поборется с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания). 

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская и Лейла Фернандес. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В случае выхода в финал Даяна может побороться за седьмой титул в карьере. Ее предыдущий финал состоялся на Australian Open 2024, где она сенсационно дошла до полуфинала и стала настоящим открытием турнира. 

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спорт Даяна Ястремская Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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