Ястремская победила Лейлу Фернандес и вышла в 1/2 Ноттингема

Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (46-я ракетка мира) вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в британском Ноттингеме. В четвертьфинале она уверенно справилась с канадкой Лейлой Фернандес, финалисткой US Open 2021 года.

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился в двух партиях — 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Ястремской, сообщает портал Новини.LIVE.

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Эта победа стала для Даяны первой в личных встречах против Фернандес: ранее она уступала канадке на Олимпиаде в Токио и в Дохе в 2023 году.

Даяна Ястремская после победы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

До этого украинка уже прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич, выиграв все три матча турнира без единой проигранной партии.

Первый полуфинал Ястремской на траве

Это уже десятый полуфинал в карьере Ястремской, но впервые она сыграет на такой стадии турнира на травяном покрытии. За выход в финал украинка поборется с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания).

Даяна Ястремская и Лейла Фернандес. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В случае выхода в финал Даяна может побороться за седьмой титул в карьере. Ее предыдущий финал состоялся на Australian Open 2024, где она сенсационно дошла до полуфинала и стала настоящим открытием турнира.

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