Ястремская победила Лейлу Фернандес и вышла в 1/2 Ноттингема

Ястремская прошла в полуфинал, выбив финалистку US Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (46-я ракетка мира) вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в британском Ноттингеме. В четвертьфинале она уверенно справилась с канадкой Лейлой Фернандес, финалисткой US Open 2021 года.
Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился в двух партиях — 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Ястремской, сообщает портал Новини.LIVE.
Эта победа стала для Даяны первой в личных встречах против Фернандес: ранее она уступала канадке на Олимпиаде в Токио и в Дохе в 2023 году.
До этого украинка уже прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич, выиграв все три матча турнира без единой проигранной партии.
Первый полуфинал Ястремской на траве
Это уже десятый полуфинал в карьере Ястремской, но впервые она сыграет на такой стадии турнира на травяном покрытии. За выход в финал украинка поборется с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания).
В случае выхода в финал Даяна может побороться за седьмой титул в карьере. Ее предыдущий финал состоялся на Australian Open 2024, где она сенсационно дошла до полуфинала и стала настоящим открытием турнира.
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