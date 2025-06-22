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Главная Спорт Ястремская в финале турнира в Ноттингеме — когда смотреть

Ястремская в финале турнира в Ноттингеме — когда смотреть

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Дата публикации 22 июня 2025 10:19
Где и когда смотреть финал Ястремская — Кесслер в Ноттингеме
Даяна Ястремская во время турнира. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Ключові моменти Разные стили, одинаковая цель Где и когда смотреть поединок Ястремская — Кесслер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает успешное выступление на турнире WTA 250 в Ноттингеме. В воскресенье, 22 июня, она сыграет в финале против американки Маккартни Кесслер.

Для обеих спортсменок это станет первым титульным матчем на травяном покрытии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Финал в Великобритании обещает быть интересным. На пути к решающему поединку обе теннисистки обыграли по три соперницы, находящихся выше их в мировом рейтинге. Личное противостояние между Ястремской и Кесслер — 1:1. Последняя их встреча завершилась победой американки в январе этого года в Хобарте. 

Маккартни Кесслер
Маккартни Кесслер празднует выход в финал. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Разные стили, одинаковая цель

Кесслер демонстрирует уверенную игру на подаче и тактическую зрелость. В полуфинале против Шрамковой она выиграла 88% очков на первом мяче и не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта. Ястремской предстоит взломать ее стабильную игру и выдержать затяжные розыгрыши.

Украинка, в свою очередь, показывает осознанный, более терпеливый теннис — сбалансированный микс атакующих ударов и плотных задних розыгрышей. При этом Даяне важно минимизировать невынужденные ошибки, ведь давление финала и серия из трех проигранных решающих матчей подряд могут повлиять на психологию.

Где и когда смотреть поединок Ястремская — Кесслер

Победительница встречи получит 36 300 долларов призовых и 250 очков в рейтинг WTA. Проигравшая заработает 21 484 доллара и 163 очка. Финал стартует в воскресенье, 22 июня, 14:00 по киевскому времени на центральном корте Ноттингема. 

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спорт Даяна Ястремская Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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