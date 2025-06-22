Скандал с Ямалем: его обвинили в домогательствах к звезде фильмов для взрослых

Клаудия Бавель обвинила Ямала в домогательствах. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Юная звезда "Барселоны" Ламин Ямал, которому всего 17 лет, оказался в эпицентре скандала из-за попытки встретиться со старшей женщиной. Ею оказалась 29-летняя звезда фильмов для взрослых Клаудия Бавель.

Ситуация была освещена в Испании в эфире телешоу "TardeAR", сообщил портал Daily Mail.

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Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Что известно о домогательствах Ямала к звезде "клубнички"

Ситуация развернулась во время отпуска Ямала в Рио-де-Жанейро, где его видели с 29-летней моделью OnlyFans Фати Васкес. Это вызвало бурные дискуссии в испанских медиа, а девушке начали поступать угрозы убийства от ценителей таланта футболиста.

Что касается Бавель, то Ямал категорически отрицает любые попытки встретиться с ней. Он заявил, что ему было не интересно. К тому же отметил, что не мог привести девушку домой, потому что живет с мамой.

Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Репортер Алекс Альварес утверждал, что Бавель якобы планировала нанять фотографа для съемки их встречи с Ямалем, чтобы продать снимки. Однако, игрок сам не верит в эти обвинения.

Зато Бавель, которая имеет более 270 тысяч подписчиков в Instagram, выложила свою версию событий. Она утверждает, что Ямал сам искал ее контакты, присылал многочисленные сообщения и голосовые заметки, настаивая на встрече.

Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

"Он утверждает, что живет с матерью, но на самом деле живет сам. Он говорит, что отказал мне, когда именно он искал мой контакт",— отметила Бавель.

Актриса подчеркнула, что отказалась от встречи из-за несовершеннолетнего возраста Ямала. После этого получила угрозы от футболиста, который требовал от нее никому не рассказывать об их общении.

Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Также Бавель утверждает, что имеет доказательства, поскольку у нее остались голосовые сообщения, где Ямаль якобы домогался ее. При этом, она зачитала часть переписки на шоу, что придало скандалу огласку.

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