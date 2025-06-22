Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Актриса кино для взрослых заявила, что Ямал домогался ее

Актриса кино для взрослых заявила, что Ямал домогался ее

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 08:20
Скандал с Ямалем: его обвинили в домогательствах к звезде фильмов для взрослых
Клаудия Бавель обвинила Ямала в домогательствах. Фото: instagram.com/imclaudiabavel
Ключові моменти Что известно о домогательствах Ямала к звезде "клубнички"

Юная звезда "Барселоны" Ламин Ямал, которому всего 17 лет, оказался в эпицентре скандала из-за попытки встретиться со старшей женщиной. Ею оказалась 29-летняя звезда фильмов для взрослых Клаудия Бавель.

Ситуация была освещена в Испании в эфире телешоу "TardeAR", сообщил портал Daily Mail.

Реклама
Читайте также:
Клаудия Бавель
Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Что известно о домогательствах Ямала к звезде "клубнички"

Ситуация развернулась во время отпуска Ямала в Рио-де-Жанейро, где его видели с 29-летней моделью OnlyFans Фати Васкес. Это вызвало бурные дискуссии в испанских медиа, а девушке начали поступать угрозы убийства от ценителей таланта футболиста.

Что касается Бавель, то Ямал категорически отрицает любые попытки встретиться с ней. Он заявил, что ему было не интересно. К тому же отметил, что не мог привести девушку домой, потому что живет с мамой.

Клаудия Бавель
Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Репортер Алекс Альварес утверждал, что Бавель якобы планировала нанять фотографа для съемки их встречи с Ямалем, чтобы продать снимки. Однако, игрок сам не верит в эти обвинения.

Зато Бавель, которая имеет более 270 тысяч подписчиков в Instagram, выложила свою версию событий. Она утверждает, что Ямал сам искал ее контакты, присылал многочисленные сообщения и голосовые заметки, настаивая на встрече.

Клаудия Бавель
Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

"Он утверждает, что живет с матерью, но на самом деле живет сам. Он говорит, что отказал мне, когда именно он искал мой контакт",— отметила Бавель.

Актриса подчеркнула, что отказалась от встречи из-за несовершеннолетнего возраста Ямала. После этого получила угрозы от футболиста, который требовал от нее никому не рассказывать об их общении.

Клаудия Бавель
Клаудия Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Также Бавель утверждает, что имеет доказательства, поскольку у нее остались голосовые сообщения, где Ямаль якобы домогался ее. При этом, она зачитала часть переписки на шоу, что придало скандалу огласку.

Напомним, житомирское "Полесье" определилось со страной и стадионом, где сыграет матчи еврокубков.

Английский "Ливерпуль" планирует усилить центр нападения игроком за 100 млн.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сообщила причины поражения на турнире в Париже.

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс хотела лучше выступить, а не только победить Магучих.

скандал футбол Барселона жены футболистов Ламин Ямал
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации