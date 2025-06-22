Скандал з Ямалем: його звинуватили в домаганнях до зірки фільмів для дорослих

Клаудія Бавель звинуватила Ямала в домаганнях. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Юна зірка "Барселони" Ламін Ямал, якому лише 17 років, опинився в епіцентрі скандалу через намагання зустрітися зі старшою жінкою. Нею виявилась 29-річна зірка фільмів для дорослих Клаудія Бавель.

Ситуація була висвітлена в Іспанії в ефірі телешоу TardeAR, повідомив портал Daily Mail.

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Клаудія Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Що відомо про домагання Ямала до зірки "полунички"

Ситуація розгорнулася під час відпустки Ямала в Ріо-де-Жанейро, де його бачили з 29-річною моделлю OnlyFans Фаті Васкес. Це викликало бурхливі дискусії в іспанських медіа, а дівчині почали надходити погрози вбивства від поціновувачів таланту футболіста.

Стосовно Бавель, то Ямал категорично заперечує будь-які спроби зустрітися з нею. Він заявив, що йому було не цікаво. До того ж він зауважив, що не міг привести дівчину додому, бо мешкає з мамою.

Клаудія Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Репортер Алекс Альварес стверджував, що Бавель нібито планувала найняти фотографа для зйомки їх зустрічі з Ямалем, щоб продати знімки. Однак гравець сам не вірить в ці звинувачення.

Натомість Бавель, яка має понад 270 тисяч підписників в Instagram, виклала свою версію подій. Вона стверджує, що Ямал сам шукав її контакти, надсилав численні повідомлення та голосові нотатки, наполягаючи на зустрічі.

Клаудія Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

"Він стверджує, що живе з матір’ю, але насправді живе сам. Він каже, що відхилив мене, коли саме він шукав мій контакт", — зазначила Бавель.

Акторка підкреслила, що відмовилася від зустрічі через неповнолітній вік Ямала. Після цього отримала погрози від футболіста, який вимагав від неї нікому не розповідати про їх спілкування.

Клаудія Бавель. Фото: instagram.com/imclaudiabavel

Також Бавель стверджує, що має докази, оскільки у неї залишились голосові повідомлення, де Ямал нібито домагався її. При цьому вона зачитала частину листування на шоу, що додало скандалу розголосу.

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