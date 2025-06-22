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Главная Спорт Клуб из АПЛ начал переговоры по Ванату

Клуб из АПЛ начал переговоры по Ванату

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Дата публикации 22 июня 2025 07:20
Ванат может перейти в АПЛ — англичане начали переговоры с Динамо
Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев
Ключові моменти Ванат собрался в АПЛ

Украинский 23-летний нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Владислав Ванат летом может сменить клуб. К игроку есть интерес в английской Премьер-лиге.

Об интересе и начале переговоров по Ванату сообщил портал Daily Express.

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Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат собрался в АПЛ

По информации источника, Владислав стал целью английского "Сандерленда", который вышел в АПЛ и готовится усилиться.

"Черные коты", где играют украинские нападающие Назарий Русин и Тимур Тутеров, пока единственные, кто начал официальные переговоры по трансферу Ваната.

Источник рассказал, что "Сандерленд" разработал план подписания Ваната еще в конце прошлого сезона, когда еще играли в Чемпионшипе. Владислава даже определили приоритетной целью в случае выхода в АПЛ.

Также сейчас ожидается, что клуб быстро договорится о личном контракте с Ванатом, но с "Динамо" придется торговаться, потому что 20 млн евро их могут не удовлетворить.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и отдал девять голевых передач, второй раз подряд став лучшим бомбардиром УПЛ.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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