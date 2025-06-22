Ванат может перейти в АПЛ — англичане начали переговоры с Динамо

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

Украинский 23-летний нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Владислав Ванат летом может сменить клуб. К игроку есть интерес в английской Премьер-лиге.

Об интересе и начале переговоров по Ванату сообщил портал Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат собрался в АПЛ

По информации источника, Владислав стал целью английского "Сандерленда", который вышел в АПЛ и готовится усилиться.

"Черные коты", где играют украинские нападающие Назарий Русин и Тимур Тутеров, пока единственные, кто начал официальные переговоры по трансферу Ваната.

Источник рассказал, что "Сандерленд" разработал план подписания Ваната еще в конце прошлого сезона, когда еще играли в Чемпионшипе. Владислава даже определили приоритетной целью в случае выхода в АПЛ.

Также сейчас ожидается, что клуб быстро договорится о личном контракте с Ванатом, но с "Динамо" придется торговаться, потому что 20 млн евро их могут не удовлетворить.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и отдал девять голевых передач, второй раз подряд став лучшим бомбардиром УПЛ.

Напомним, житомирское "Полесье" сообщило, где будет играть матчи еврокубков.

"Ливерпуль" может получить лидера "Нюкасла" за невероятно высокую сумму.

Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сообщила причины поражения на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс недовольна победой над Магучих.