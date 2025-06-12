Ванатом заинтересовались 8 клубов АПЛ — скауты следят на Евро-2025 U-21

Ванат стал целью Арсенала, МЮ, Тоттенхэма и еще пяти клубов АПЛ
На молодежном чемпионате Европы U-21 в сборной Украины сыграют игроки, за которыми будут следить скауты из топовых чемпионатов. Наиболее интересным футболистом нашей сборной будет форвард "Динамо" Киев Владислав Ванат.
Сразу восемь клубов из английской Премьер-лиги будут следить за Ванатом, сообщил портал TBRfootball.
Ванат стал целью топовых клубов
Украинский 23-летний нападающий привлекает внимание ведущих клубов Англии. Аналитик Бэйли назвал его "вероятно, самым интересным игроком" молодежного чемпионата Европы U-21 в Словакии.
Издание заявило, что на Ваната уже обратили внимание скауты "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма", "Челси", "Астон Виллы", "Ньюкасла" и "Ноттингем Форест". К заинтересованным присоединились скауты "Лидса".
Если Ванат проявит себя на турнире, то ему прогнозируют большой трансфер в Англию.
В прошлом сезоне Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ. При этом, он забил за сезон 21 мяч и сделал девять ассистов в 45 матчах.
Напомним, "Динамо" Киев запланировало трансфер талантливого игрока из другой страны.
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