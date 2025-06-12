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Главная Спорт Ванат стал целью Арсенала, МЮ, Тоттенхэма и еще пяти клубов АПЛ

Ванат стал целью Арсенала, МЮ, Тоттенхэма и еще пяти клубов АПЛ

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 18:27
Ванатом заинтересовались 8 клубов АПЛ — скауты следят на Евро-2025 U-21
Владислав Ванат. Фото: УАФ
Ключові моменти Ванат стал целью топовых клубов

На молодежном чемпионате Европы U-21 в сборной Украины сыграют игроки, за которыми будут следить скауты из топовых чемпионатов. Наиболее интересным футболистом нашей сборной будет форвард "Динамо" Киев Владислав Ванат.

Сразу восемь клубов из английской Премьер-лиги будут следить за Ванатом, сообщил портал TBRfootball.

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Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат стал целью топовых клубов

Украинский 23-летний нападающий привлекает внимание ведущих клубов Англии. Аналитик Бэйли назвал его "вероятно, самым интересным игроком" молодежного чемпионата Европы U-21 в Словакии.

Издание заявило, что на Ваната уже обратили внимание скауты "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма", "Челси", "Астон Виллы", "Ньюкасла" и "Ноттингем Форест". К заинтересованным присоединились скауты "Лидса".

Если Ванат проявит себя на турнире, то ему прогнозируют большой трансфер в Англию.

В прошлом сезоне Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ. При этом, он забил за сезон 21 мяч и сделал девять ассистов в 45 матчах.

Напомним, "Динамо" Киев запланировало трансфер талантливого игрока из другой страны.

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футбол Манчестер Юнайтед Динамо Арсенал Тоттенхэм Владислав Ванат Сборная Украины U-21
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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