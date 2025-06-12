Ванатом зацікавились 8 клубів АПЛ — скаути стежать на Євро-2025 U-21

Владислав Ванат. Фото: УАФ

На молодіжному чемпіонаті Європи U-21 у збірній України зіграють гравці, за якими слідкуватимуть скаути з топових чемпіонатів. Найбільш цікавим футболістом нашої збірної буде форвард "Динамо" Київ Владислав Ванат.

Відразу вісім клубів з англійської Прем'єр-ліги слідкуватимуть за Ванатом, повідомив портал TBRfootball.

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Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат став ціллю топових клубів

Український нападник, якому 23 роки, привертає увагу провідних клубів Англії. Аналітик Бейлі назвав його "ймовірно, найцікавішим гравцем" молодіжного чемпіонату Європи U-21 в Словаччині.

Видання заявило, що Ваната вже звернув увагу скаутів "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенгема", "Челсі", "Астон Вілли", "Ньюкаслу" та "Ноттінгем Форест". До зацікавлених приєдналися скаути "Лідсу".

Якщо Ванат проявить себе на турнірі, то йому прогнозують великий трансфер до Англії.

Минулого сезону Ванат вдруге поспіль став кращим бомбардиром УПЛ. При цьому, він забив за сезон 21 м'яч та зробив дев'ять асистів в 45 матчах.

Нагадаємо, "Динамо" Київ запланувало трансфер талановитого гравця з іншої країни.

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