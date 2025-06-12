Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ванат є ціллю Арсеналу, МЮ, Тоттенхема та ще п’яти клубів АПЛ

Ванат є ціллю Арсеналу, МЮ, Тоттенхема та ще п’яти клубів АПЛ

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 18:27
Ванатом зацікавились 8 клубів АПЛ — скаути стежать на Євро-2025 U-21
Владислав Ванат. Фото: УАФ
Ключові моменти Ванат став ціллю топових клубів

На молодіжному чемпіонаті Європи U-21 у збірній України зіграють гравці, за якими слідкуватимуть скаути з топових чемпіонатів. Найбільш цікавим футболістом нашої збірної буде форвард "Динамо" Київ Владислав Ванат.

Відразу вісім клубів з англійської Прем'єр-ліги слідкуватимуть за Ванатом, повідомив портал TBRfootball.

Реклама
Читайте також:
Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат став ціллю топових клубів

Український нападник, якому 23 роки, привертає увагу провідних клубів Англії. Аналітик Бейлі назвав його "ймовірно, найцікавішим гравцем" молодіжного чемпіонату Європи U-21 в Словаччині.

Видання заявило, що Ваната вже звернув увагу скаутів "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Тоттенгема", "Челсі", "Астон Вілли", "Ньюкаслу" та "Ноттінгем Форест". До зацікавлених приєдналися скаути "Лідсу".

Якщо Ванат проявить себе на турнірі, то йому прогнозують великий трансфер до Англії.

Минулого сезону Ванат вдруге поспіль став кращим бомбардиром УПЛ. При цьому, він забив за сезон 21 м'яч та зробив дев'ять асистів в 45 матчах.

Нагадаємо, "Динамо" Київ запланувало трансфер талановитого гравця з іншої країни.

Один із топових клубів Серії А виявляє інтерес до воротаря національної збірної України.

Донецький "Шахтар" вирішив провести єврокубкові матчі в Словенії.

Популярний коментатор Віктор Вацко розповів, чому Сергій Ребров ігнорує центрбека "Динамо" Дениса Попова.

футбол Манчестер Юнайтед Динамо Арсенал Тоттенгем Владислав Ванат Збірна України U-21
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації