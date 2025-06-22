Ванат може перейти в АПЛ — англійці розпочали перемовини з Динамо

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Київ

Український 23-річний нападник київського "Динамо" та національної збірної Владислав Ванат влітку може змінити клуб. До гравця є інтерес в англійській Прем’єр-лізі.

Про інтерес та початок перемовин щодо Ваната повідомив портал Daily Express.

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Ванат зібрався в АПЛ

За інформацією джерела, Владислав став ціллю англійського "Сандерленду", який вийшов до АПЛ та готується підсилитись.

"Чорні коти", де грають українські нападники Назарій Русин та Тимур Тутеров, поки єдині, хто розпочав офіційні переговори щодо трансферу Ваната.

Джерело розповіло, що "Сандерленд" розробив план підписання Ваната ще наприкінці минулого сезону, коли ще грали в Чемпіоншипі. Владислава навіть визначили пріоритетною ціллю у разі виходу в АПЛ.

Також наразі очікується, що клуб швидко домовиться про особистий контракт з Ванатом, але з "Динамо" доведеться торгуватись, бо 20 млн євро їх можуть не задовольнити.

У сезоні 2024/25 Ванат провів 45 матчів, забив 21 гол і віддав дев’ять гольових передач, вдруге поспіль ставши найкращим бомбардиром УПЛ.

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