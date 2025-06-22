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Главная Спорт Ротань оценил перспективы одной из главных звезд Полесья

Ротань оценил перспективы одной из главных звезд Полесья

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Дата публикации 22 июня 2025 18:15
Ротань откровенно ответил на вопрос об одной из главных звезд Полесья
Руслан Ротань отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Что сказал Ротань о шансах Усика

Известный боксер Александр Усик числится в составе житомирского "Полесья" как форвард, но реального игрового опыта в команде у него пока не было. Спортивный интерес к его футбольной роли возрос после назначения Руслана Ротаня главным тренером "зелено-желтых".

Новый наставник прокомментировал, насколько реальны шансы увидеть чемпиона мира по боксу на футбольном поле, сообщает пресс-служба клуба.

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Руслан Ротань подчеркнул, что команда уважает Александра Усика не только за спортивные заслуги, но и за то, что он несет собой особый дух и харизму. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время пресс-конференции. Фото: скриншот YouTube

По мнению Ротаня, Усик может не просто вдохновлять игроков своей энергетикой, но и получить игровую практику, если появится такая возможность. Тренер верит, что наличие такой личности в клубе работает как дополнительная мотивация для всего коллектива.

Что сказал Ротань о шансах Усика

Ротань отметил, что появление Усика на поле — не исключено. Важно то, что его присутствие в команде уже оказывает влияние на внутреннюю атмосферу и настрой футболистов. 

"Я считаю, у него вполне реальные шансы хотя бы раз выйти на поле. В первую очередь, мы всей Украиной будем поддерживать его в предстоящем бою — как и всегда. Я уже говорил, что Александр приносит в команду дух настоящего чемпиона. Пожалуй, ни у кого из наших игроков нет такой внутренней силы, как у него. Для нас он — источник вдохновения, пример для подражания. Поверьте, мы с радостью найдем возможность и для тренировок, и для игры с его участием", — подчеркнул Ротань.

Напомним, Парвиз Насибов откровенно рассказал, как украинские военнослужащие относятся к Василию Ломаченко. 

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В киевском "Динамо" стали известны лидеры по зарплате, Ярмоленко и Буяльский не входят в этот список. 

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спорт футбол Александр Усик бокс Руслан Ротань Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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