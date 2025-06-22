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Главная Спорт Насибов рассказал, что о Ломаченко думают на фронте

Насибов рассказал, что о Ломаченко думают на фронте

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Дата публикации 22 июня 2025 15:03
Насибов раскрыл реакцию военных ВСУ на слова Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Что думают украинские военные о Ломаченко

Василий Ломаченко остается одной из самых обсуждаемых фигур украинского спорта не столько из-за своих достижений на ринге, сколько из-за позиции по поводу войны. Боксер избегает публичных заявлений об агрессии России против Украины, что вызывает резкую реакцию среди защитников страны.

По словам Парвиза Насибова, двукратного призера Олимпийских игр, отношение к Ломаченко на фронте крайне негативное, сообщает YouTube-канал LB Live.

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Парвиз Насибов
Парвиз Насибов с наградами. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Недовольство бойцов вызывает и то, что Василий Ломаченко продолжает ассоциироваться с представителями УПЦ МП. Для многих военных это — прямая демонстрация отсутствия солидарности и поддержки в тяжелое для страны время.

Что думают украинские военные о Ломаченко

Молчание экс-чемпиона и его симпатии к пророссийской церкви вызывают у бойцов ощущение предательства. Среди военных распространяется мнение, что такие спортсмены больше не могут считаться героями или примерами для нации.

"Я знаю очень много наших военных, которые очень некрасиво относятся ко всему этому, что он делает. Я, скорее всего, буду придерживаться того же мнения, что и они. Я считаю, что в такое трудное время каждый украинец, проживающий в Украине, должен делать все возможное для нашей общей победы", — заявил Насибов. 

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спорт Парвиз Насибов бокс Василий Ломаченко Олимпийские легенды Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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