Ломаченко лишили важного достижения после ухода из бокса

У Ломанченко забрали важную награду — что известно
Международная боксерская федерация (IBF) своеобразно отреагировала на решение Василия Ломаченко завершить профессиональную карьеру. Украинский спортсмен не удостоился прощального ревью.
При этом у Ломаченко просто молча отобрали чемпионский пояс, сообщает портал Новини.LIVE.
Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) провел свой последний боксерский бой в мае 2024 года. Он одержал победу над не менее легендарным соперником, которым стал Джордж Камбосос. Спустя год 37-летний украинец объявил о том, что больше не станет выходить на ринг.
Ломаченко лишили пояса
Украинец был обладателем чемпионского пояса по версии IBF в легком весе. Учитывая завершение карьеры, этот титул автоматически был передан другому спортсмену. Теперь 28-летний Реймонд Мураталла из США, который ранее был временным чемпионом мира IBF в легком весе, стал полноценным обладателем титула.
Вскоре после этого решения Международная боксерская федерация все же выпустила сообщение, посвященное Василию Ломаченко. В IBF гордятся тем, что украинец владел поясом этой организации.
"Достижения Василия Ломаченко в любительском и профессиональном боксе являются исключительными. Его мастерство и спортивная этика станут наследием чемпиона, которое будет вдохновлять новые поколения боксеров", — сообщили в IBF.
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