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Главная Спорт У Ломанченко забрали важную награду — что известно

У Ломанченко забрали важную награду — что известно

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Дата публикации 10 июня 2025 15:21
Ломаченко лишили важного достижения после ухода из бокса
Василий Ломаченко во время подготовки к бою. Фото: скриншот YouTube

Международная боксерская федерация (IBF) своеобразно отреагировала на решение Василия Ломаченко завершить профессиональную карьеру. Украинский спортсмен не удостоился прощального ревью. 

При этом у Ломаченко просто молча отобрали чемпионский пояс, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) провел свой последний боксерский бой в мае 2024 года. Он одержал победу над не менее легендарным соперником, которым стал Джордж Камбосос. Спустя год 37-летний украинец объявил о том, что больше не станет выходить на ринг. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко в тренажерном зале. Фото: скриншот YouTube

Ломаченко лишили пояса 

Украинец был обладателем чемпионского пояса по версии IBF в легком весе. Учитывая завершение карьеры, этот титул автоматически был передан другому спортсмену. Теперь 28-летний Реймонд Мураталла из США, который ранее был временным чемпионом мира IBF в легком весе, стал полноценным обладателем титула. 

Вскоре после этого решения Международная боксерская федерация все же выпустила сообщение, посвященное Василию Ломаченко. В IBF гордятся тем, что украинец владел поясом этой организации. 

"Достижения Василия Ломаченко в любительском и профессиональном боксе являются исключительными. Его мастерство и спортивная этика станут наследием чемпиона, которое будет вдохновлять новые поколения боксеров", — сообщили в IBF.  

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спорт бокс Василий Ломаченко спортсмены IBF
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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