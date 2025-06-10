Ломаченко лишили важного достижения после ухода из бокса

Василий Ломаченко во время подготовки к бою. Фото: скриншот YouTube

Международная боксерская федерация (IBF) своеобразно отреагировала на решение Василия Ломаченко завершить профессиональную карьеру. Украинский спортсмен не удостоился прощального ревью.

При этом у Ломаченко просто молча отобрали чемпионский пояс, сообщает портал Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) провел свой последний боксерский бой в мае 2024 года. Он одержал победу над не менее легендарным соперником, которым стал Джордж Камбосос. Спустя год 37-летний украинец объявил о том, что больше не станет выходить на ринг.

Василий Ломаченко в тренажерном зале. Фото: скриншот YouTube

Ломаченко лишили пояса

Украинец был обладателем чемпионского пояса по версии IBF в легком весе. Учитывая завершение карьеры, этот титул автоматически был передан другому спортсмену. Теперь 28-летний Реймонд Мураталла из США, который ранее был временным чемпионом мира IBF в легком весе, стал полноценным обладателем титула.

Вскоре после этого решения Международная боксерская федерация все же выпустила сообщение, посвященное Василию Ломаченко. В IBF гордятся тем, что украинец владел поясом этой организации.

"Достижения Василия Ломаченко в любительском и профессиональном боксе являются исключительными. Его мастерство и спортивная этика станут наследием чемпиона, которое будет вдохновлять новые поколения боксеров", — сообщили в IBF.

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