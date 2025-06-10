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Головна Спорт У Ломанченка забрали важливу нагороду — що відомо

У Ломанченка забрали важливу нагороду — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 15:21
Ломаченка позбавили важливого досягнення після відходу з боксу
Василь Ломаченко під час підготовки до бою. Фото: скріншот YouTube

Міжнародна боксерська федерація (IBF) своєрідно відреагувала на рішення Василя Ломаченка завершити професійну кар'єру. Український спортсмен не удостоївся прощального ревю.

При цьому у Ломаченка просто мовчки відібрали чемпіонський пояс, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) провів свій останній боксерський бій у травні 2024 року. Він здобув перемогу над не менш легендарним суперником, яким став Джордж Камбосос. Через рік 37-річний українець оголосив про те, що більше не стане виходити на ринг.

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко в тренажерному залі. Фото: скріншот YouTube

Ломаченка позбавили пояса

Українець був володарем чемпіонського пояса за версією IBF у легкій вазі. З огляду на завершення кар'єри, цей титул автоматично був переданий іншому спортсмену. Тепер 28-річний Реймонд Мураталла зі США, який раніше був тимчасовим чемпіоном світу IBF у легкій вазі, став повноцінним володарем титулу.

Незабаром після цього рішення Міжнародна боксерська федерація все ж випустила повідомлення, присвячене Василю Ломаченку. В IBF пишаються тим, що українець володів поясом цієї організації.

"Досягнення Василя Ломаченка в аматорському та професійному боксі є винятковими. Його майстерність і спортивна етика стануть спадщиною чемпіона, яка надихатиме нові покоління боксерів", — повідомили в IBF.

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спорт бокс Василь Ломаченко спортсмени IBF
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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