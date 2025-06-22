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Главная Спорт Людмила Лузан принесла Украине первое золото на Евро-2025

Людмила Лузан принесла Украине первое золото на Евро-2025

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 13:44
Людмила Лузан блестяще выступила в Чехии и стала чемпионкой Европы
Людмила Лузан в обычной жизни. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/
Ключові моменти Украинский дуэт также был близок к победе

Украинка Людмила Лузан завоевала золотую медаль в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 метров на чемпионате Европы-2025, который проходит в чешском городе Рачице.

Это первая победа Лузан на континентальном уровне за последние три года, сообщает портал "Суспільне Спорт".

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Для 26-летней спортсменки из Полтавской области это уже четвертый титул чемпионки Европы в карьере. Людмила Лузан укрепила свой статус лидера национальной сборной и принесла Украине первое золото на текущем Евро. 

Людмила Лузан
Людмила Лузан с серебряной медалью. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Кроме золотой медали, Людмила успела заработать сразу два серебра в течение одного соревновательного дня. Вначале она стала второй на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, уступив только польке Дороте Боровской.

Украинский дуэт также был близок к победе

Чуть позже Лузан выступила в каноэ-двойке на той же дистанции вместе с Ириной Федорив. Украинки показали высокий результат — 42,30 секунды, уступив лишь команде Испании. Это стало ещё одним серебром для Украины.

Всего на этом чемпионате Европы Украина завоевала четыре медали, и золото Лузан стало первой наградой высшей пробы. Турнир в Рачице продолжается, и впереди — новые старты с участием украинских спортсменов. 

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спорт Людмила Лузан Гребной спорт гребля на каноэ и байдарке Олимпийская сборная Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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