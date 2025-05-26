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Главная Спорт Украинские гребцы завоевали 10 медалей на Кубке мира в Познани

Украинские гребцы завоевали 10 медалей на Кубке мира в Познани

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Дата публикации 26 мая 2025 16:01
Лузан, Рыбачок и другие украинцы завоевали 10 медалей на Кубке мира
Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес. Фото: instagram.com/andriyrybachok/

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ успешно открыла международный сезон, добыв 10 наград на втором этапе Кубка мира в польском городе Познань.

Национальная команда заняла 4-е место в общем медальном зачете турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинцы завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль в основных соревнованиях, а также 3 награды — 2 золотые и 1 серебряную — в параканоэ. Лучшими стали Виталий Вергелес, Тарас Мищук, Тарас Мазовский и Андрей Рыбачок, выигравшие золото в каноэ-четверке на 500 метров.

Также серебро завоевали: Андрей Рыбачок (С1, 200 м), Людмила Лузан (С1, 500 м), Ирина Федорив (С1, 200 м), дуэт Терета/Федорив (С2, 200 м), Иванна Дяченко (К1, 200 м). Бронза досталась Валерии Терете в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров. 

Людмила Лузан
Людмила Лузан во время турнира. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Успех и в параканоэ

В соревнованиях параканоистов отличились Марина Мажула (KL1, золото), Владислав Епифанов (VL3, золото) и Николай Синюк (KL2, серебро). Эти результаты укрепляют позиции Украины на мировой арене перед летним пиком сезона.

Сборная продолжит выступления на следующих международных стартах, где будет бороться за рейтинговые очки и лицензионные позиции к крупным турнирам и чемпионатам мира. 

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спорт Людмила Лузан Гребной спорт гребля на каноэ и байдарке Олимпийская сборная Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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