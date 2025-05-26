Лузан, Рибачок та інші українці завоювали 10 медалей на Кубку світу

Андрій Рибачок та Віталій Вергелес. Фото: instagram.com/andriyrybachok/

Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно відкрила міжнародний сезон, здобувши 10 нагород на другому етапі Кубка світу в польському місті Познань.

Національна команда посіла 4-те місце в загальному медальному заліку турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українці вибороли 1 золоту, 5 срібних та 1 бронзову медаль в основних змаганнях, а також 3 нагороди — 2 золоті та 1 срібну — у параканое. Найкращими стали Віталій Вергелес, Тарас Міщук, Тарас Мазовський та Андрій Рибачок, які виграли золото в каное-четвірці на 500 метрів.

Також срібло завоювали: Андрій Рибачок (С1, 200 м), Людмила Лузан (С1, 500 м), Ірина Федорів (С1, 200 м), дует Терета/Федорів (С2, 200 м), Іванна Дяченко (К1, 200 м). Бронза дісталася Валерії Тереті в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів.

Людмила Лузан під час турніру. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Успіх і в параканое

У змаганнях параканоїстів відзначилися Марина Мажула (KL1, золото), Владислав Єпіфанов (VL3, золото) і Микола Синюк (KL2, срібло). Ці результати зміцнюють позиції України на світовій арені перед літнім піком сезону.

Збірна продовжить виступи на наступних міжнародних стартах, де боротиметься за рейтингові очки та ліцензійні позиції до великих турнірів і чемпіонатів світу.

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