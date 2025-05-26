Унаї Мельгоса назвав склад молодіжки України на матч з Іспанією

Збірна України зіграє з Іспанією — де та коли пройде матч
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив склад на товариський матч з Іспанією, який стане генеральною репетицією перед фінальною частиною чемпіонату Європи-2025 серед команд до 21 року.
Зустріч між збірними Іспанії та України (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському Алькорконі на стадіоні "Санто Домінго". Після цього команда вирушить до Словаччини на груповий етап Євро, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Україна зіграє в групі D проти Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Усі матчі пройдуть у словацьких містах Пряшів і Кошице.
Склад збірної України
До розширеного списку на підготовку до Євро увійшли 25 гравців, включно з представниками клубів УПЛ, а також легіонерами з Польщі, Іспанії, США та Чехії. До старту турніру тренерський штаб скоротить заявку до 23 виконавців, як того вимагає регламент.
Українська молодіжка розраховує на успішний виступ на чемпіонаті Європи. Турнір стартує 12 червня і завершиться фіналом у Братиславі 28 червня.
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