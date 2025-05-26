Полісся розформувало штаб Максимова — готується призначення Ротаня

Тренерський штаб Олександра Максимова. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Керівництво "Полісся" з Житомира ухвалило несподіване кадрове рішення. Весь тренерський штаб Олександра Максимова переведено до другої команди клубу.

Готується призначення в команду нового головного тренера, повідомляє "ТаТоТаке".

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Разом з Олександром Максимовим у "Полісся-2" вирушили його асистенти: Володимир Книш, Андрій Гітченко, Сергій Пінчук та Михайло Федунов. Раніше другу команду тренував Кішан Шиль Гаутам, але він був звільнений з посади.

Гравці "Полісся" святкують перемогу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Хто очолить основну команду

Клуб готується до офіційного призначення нового головного тренера — ним має стати Руслан Ротань. Разом із ним до Житомира переїде і частина штабу, який раніше працював в "Олександрії".

Серед них — Сергій Кравченко, Євген Гресь та Олексій Антонов. Останнього розглядали як можливого наступника Ротаня в його попередньому клубі, але, судячи з усього, він вирушить за ним у нову команду.

Таким чином, "Полісся" робить ставку на системний підхід та спадкоємність, повністю перезапускаючи свою тренерську вертикаль перед початком нового сезону в УПЛ.

Нагадаємо, Руслан Ротань може отримати пропозицію очолити ще одну команду.

На посаду нового головного тренера "Полісся" також претендує Юрій Вернидуб.

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