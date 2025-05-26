Полісся розформувало штаб Максимова — готується призначення Ротаня

У Поліссі зміна тренерів — Максимов у дубль, Ротань на старті
Керівництво "Полісся" з Житомира ухвалило несподіване кадрове рішення. Весь тренерський штаб Олександра Максимова переведено до другої команди клубу.
Готується призначення в команду нового головного тренера, повідомляє "ТаТоТаке".
Разом з Олександром Максимовим у "Полісся-2" вирушили його асистенти: Володимир Книш, Андрій Гітченко, Сергій Пінчук та Михайло Федунов. Раніше другу команду тренував Кішан Шиль Гаутам, але він був звільнений з посади.
Хто очолить основну команду
Клуб готується до офіційного призначення нового головного тренера — ним має стати Руслан Ротань. Разом із ним до Житомира переїде і частина штабу, який раніше працював в "Олександрії".
Серед них — Сергій Кравченко, Євген Гресь та Олексій Антонов. Останнього розглядали як можливого наступника Ротаня в його попередньому клубі, але, судячи з усього, він вирушить за ним у нову команду.
Таким чином, "Полісся" робить ставку на системний підхід та спадкоємність, повністю перезапускаючи свою тренерську вертикаль перед початком нового сезону в УПЛ.
Нагадаємо, Руслан Ротань може отримати пропозицію очолити ще одну команду.
На посаду нового головного тренера "Полісся" також претендує Юрій Вернидуб.
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