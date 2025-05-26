Полесье расформировало штаб Максимова — готовится назначение Ротаня

Тренерский штаб Александра Максимова. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Руководство "Полесья" из Житомира приняло неожиданное кадровое решение. Весь тренерский штаб Александра Максимова переведен во вторую команду клуба.

Готовится назначение в команду нового главного тренера, сообщает "ТаТоТаке".

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Вместе с Александром Максимовым во "Полесье-2" отправились его ассистенты: Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов. Ранее вторую команду тренировал Кишан Шиль Гаутам, но он был освобожден от должности.

Игроки "Полесья" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Кто возглавит основную команду

Клуб готовится к официальному назначению нового главного тренера — им должен стать Руслан Ротань. Вместе с ним в Житомир переедет и часть штаба, ранее работавшего в "Александрии".

Среди них — Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов. Последнего рассматривали в качестве возможного преемника Ротаня в его предыдущем клубе, но, судя по всему, он отправится за ним в новую команду.

Таким образом, "Полесье" делает ставку на системный подход и преемственность, полностью перезапуская свою тренерскую вертикаль перед началом нового сезона в УПЛ.

Напомним, Руслан Ротань может получить предложение возглавить еще одну команду.

На пост нового главного тренера "Полесья" также претендует Юрий Вернидуб.

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