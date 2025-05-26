Полесье расформировало штаб Максимова — готовится назначение Ротаня

В Полесье смена тренеров — Максимов в дубль, Ротань на старте
Руководство "Полесья" из Житомира приняло неожиданное кадровое решение. Весь тренерский штаб Александра Максимова переведен во вторую команду клуба.
Готовится назначение в команду нового главного тренера, сообщает "ТаТоТаке".
Вместе с Александром Максимовым во "Полесье-2" отправились его ассистенты: Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов. Ранее вторую команду тренировал Кишан Шиль Гаутам, но он был освобожден от должности.
Кто возглавит основную команду
Клуб готовится к официальному назначению нового главного тренера — им должен стать Руслан Ротань. Вместе с ним в Житомир переедет и часть штаба, ранее работавшего в "Александрии".
Среди них — Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов. Последнего рассматривали в качестве возможного преемника Ротаня в его предыдущем клубе, но, судя по всему, он отправится за ним в новую команду.
Таким образом, "Полесье" делает ставку на системный подход и преемственность, полностью перезапуская свою тренерскую вертикаль перед началом нового сезона в УПЛ.
Напомним, Руслан Ротань может получить предложение возглавить еще одну команду.
На пост нового главного тренера "Полесья" также претендует Юрий Вернидуб.
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