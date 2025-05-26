Унаи Мельгоса назвал состав молодежки Украины на матч с Испанией

Сборная Украины сыграет с Испанией — где и когда пройдет матч
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса огласил состав на товарищеский матч с Испанией, который станет генеральной репетицией перед финальной частью чемпионата Европы-2025 среди команд до 21 года.
Встреча между сборными Испании и Украины (U-21) состоится 6 июня в испанском Алькорконе на стадионе "Санто Доминго". После этого команда отправится в Словакию на групповой этап Евро, сообщает официальный сайт УАФ.
Украина сыграет в группе D против Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Все матчи пройдут в словацких городах Прешов и Кошице.
Состав сборной Украины
В расширенный список на подготовку к Евро вошли 25 игроков, включая представителей клубов УПЛ, а также легионеров из Польши, Испании, США и Чехии. До старта турнира тренерский штаб сократит заявку до 23 исполнителей, как того требует регламент.
Украинская молодежка рассчитывает на успешное выступление на чемпионате Европы. Турнир стартует 12 июня и завершится финалом в Братиславе 28 июня.
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