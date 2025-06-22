Людмила Лузан блискуче виступила в Чехії та стала чемпіонкою Європи

Людмила Лузан у звичайному житті. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Українка Людмила Лузан виборола золоту медаль у фіналі каное-одиночки на дистанції 500 метрів на чемпіонаті Європи-2025, що проходить у чеському місті Рачице.

Це перша перемога Лузан на континентальному рівні за останні три роки, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Для 26-річної спортсменки з Полтавської області це вже четвертий титул чемпіонки Європи в кар'єрі. Людмила Лузан зміцнила свій статус лідера національної збірної та принесла Україні перше золото на поточному Євро.

Людмила Лузан зі срібною медаллю. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Крім золотої медалі, Людмила встигла заробити відразу два срібла протягом одного змагального дня. Спочатку вона стала другою на дистанції 200 метрів у каное-одиночці, поступившись лише полькою Дороті Боровській.

Український дует також був близький до перемоги

Трохи пізніше Лузан виступила в каное-двійці на тій же дистанції разом з Іриною Федорів. Українки показали високий результат — 42,30 секунди, поступившись лише команді Іспанії. Це стало ще одним сріблом для України.

Загалом на цьому чемпіонаті Європи Україна завоювала чотири медалі, і золото Лузан стало першою нагородою найвищого ґатунку. Турнір у Рачице триває, і попереду — нові старти за участю українських спортсменів.

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