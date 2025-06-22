Людмила Лузан блискуче виступила в Чехії та стала чемпіонкою Європи

Людмила Лузан принесла Україні перше золото на Євро-2025
Українка Людмила Лузан виборола золоту медаль у фіналі каное-одиночки на дистанції 500 метрів на чемпіонаті Європи-2025, що проходить у чеському місті Рачице.
Це перша перемога Лузан на континентальному рівні за останні три роки, повідомляє портал "Суспільне Спорт".
Для 26-річної спортсменки з Полтавської області це вже четвертий титул чемпіонки Європи в кар'єрі. Людмила Лузан зміцнила свій статус лідера національної збірної та принесла Україні перше золото на поточному Євро.
Крім золотої медалі, Людмила встигла заробити відразу два срібла протягом одного змагального дня. Спочатку вона стала другою на дистанції 200 метрів у каное-одиночці, поступившись лише полькою Дороті Боровській.
Український дует також був близький до перемоги
Трохи пізніше Лузан виступила в каное-двійці на тій же дистанції разом з Іриною Федорів. Українки показали високий результат — 42,30 секунди, поступившись лише команді Іспанії. Це стало ще одним сріблом для України.
Загалом на цьому чемпіонаті Європи Україна завоювала чотири медалі, і золото Лузан стало першою нагородою найвищого ґатунку. Турнір у Рачице триває, і попереду — нові старти за участю українських спортсменів.
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