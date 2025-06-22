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Головна Спорт Насібов розповів, що про Ломаченка думають на фронті

Насібов розповів, що про Ломаченка думають на фронті

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Дата публікації: 22 червня 2025 15:03
Насібов розкрив реакцію військових ЗСУ на слова Ломаченка
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Що думають українські військові про Ломаченка

Василь Ломаченко залишається однією з найбільш обговорюваних фігур українського спорту не стільки через свої досягнення на рингу, скільки через позицію з приводу війни. Боксер уникає публічних заяв про агресію Росії проти України, що викликає різку реакцію серед захисників країни.

За словами Парвіза Насибова, дворазового призера Олімпійських ігор, ставлення до Ломаченка на фронті вкрай негативне, повідомляє YouTube-канал LB Live.

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Парвиз Насибов
Парвіз Насібов із нагородами. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Невдоволення бійців викликає і те, що Василь Ломаченко продовжує асоціюватися з представниками УПЦ МП. Для багатьох військових це — пряма демонстрація відсутності солідарності та підтримки у важкий для країни час.

Що думають українські військові про Ломаченка

Мовчання ексчемпіона та його симпатії до проросійської церкви викликають у бійців відчуття зради. Серед військових поширюється думка, що такі спортсмени більше не можуть вважатися героями чи прикладами для нації.

"Я знаю дуже багато наших військових, які дуже негарно ставляться до всього цього, що він робить. Я, найімовірніше, дотримуватимуся тієї самої думки, що й вони. Я вважаю, що в такий важкий час кожен українець, який мешкає в Україні, повинен робити все можливе для нашої спільної перемоги", — заявив Насібов.

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спорт Парвіз Насібов бокс Василь Ломаченко Олімпійські легенди України
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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