Насібов розкрив реакцію військових ЗСУ на слова Ломаченка

Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скриншот YouTube

Василь Ломаченко залишається однією з найбільш обговорюваних фігур українського спорту не стільки через свої досягнення на рингу, скільки через позицію з приводу війни. Боксер уникає публічних заяв про агресію Росії проти України, що викликає різку реакцію серед захисників країни.

За словами Парвіза Насибова, дворазового призера Олімпійських ігор, ставлення до Ломаченка на фронті вкрай негативне, повідомляє YouTube-канал LB Live.

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Парвіз Насібов із нагородами. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Невдоволення бійців викликає і те, що Василь Ломаченко продовжує асоціюватися з представниками УПЦ МП. Для багатьох військових це — пряма демонстрація відсутності солідарності та підтримки у важкий для країни час.

Що думають українські військові про Ломаченка

Мовчання ексчемпіона та його симпатії до проросійської церкви викликають у бійців відчуття зради. Серед військових поширюється думка, що такі спортсмени більше не можуть вважатися героями чи прикладами для нації.

"Я знаю дуже багато наших військових, які дуже негарно ставляться до всього цього, що він робить. Я, найімовірніше, дотримуватимуся тієї самої думки, що й вони. Я вважаю, що в такий важкий час кожен українець, який мешкає в Україні, повинен робити все можливе для нашої спільної перемоги", — заявив Насібов.

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