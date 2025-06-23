Юлія Левченко подолала у Варшаві висоту у 1.92 см і виборола золоту медаль

Легкоатлетка Юлія Левченко. Фото: УНІАН

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продемонструвала вражаючий результат, вигравши золоту медаль на турнірі у Варшаві. Ця перемога стала першою міжнародною для спортсменки за понад два роки, після тріумфу у французькому Мондевіллі.

Про це інформує Суспільне Спорт.

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Спортсменка подолала планку на висоті 1.92 метра, підтвердивши свій високий професійний рівень. У Франції у лютому 2023 року Левченко здобула перемогу на турнірі з результатом 1.89 метра, ставши третьою українкою, яка досягла такого успіху.

Слід зазначити, що цей турнір був менш конкурентним, ніж попередній етап Діамантової ліги в Парижі, де Левченко фінішувала поза топ-10. На змаганнях у Варшаві найсерйознішою суперницею була чеська спортсменка Мікаела Груба, яка займає 28 місце у світовому рейтингу.

Левченко продемонструвала стабільність та майстерність, подолавши шість перших планок з першої спроби. Вона гарантувала собі золоту медаль, перестрибнувши планку на висоті 1.88 метра, також з першої спроби.

Після цього Левченко продовжила демонструвати свою майстерність, успішно подолавши планки на висоті 1.90 та 1.92 метрів з другої та третьої спроб відповідно. Попри те, що вона замовила планку на висоті 1.95 метра, щоб оновити свій особистий рекорд сезону (1.94 м), їй не вдалося її подолати.

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