Левченко пояснила, чому провалила етап Діамантової ліги в Парижі

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла 11-те місце на етапі Діамантової ліги в Парижі. Вона завершила змагання з результатом — 1,83 м.

Про свої емоції від провального виступу Левченко розповіла в інтерв’ю порталу "Суспільне Спорт".

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Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко було некомфортно

За словами Юлії, їй було некомфортно виступати, вона не розуміла, що робить. До того ж їй стало страшно через такий стан.

"Я не розуміла, що я роблю. Такий був стан якийсь, вперше за весь сезон, який мені не дуже сподобався. Я напередодні нормально почувалася, зробила тренування. Вчора теж робила розминку.

Зараз, можливо, якісь старі технічні моменти вилізли. Не знаю. Стан мені не дуже сподобався. Не хочу виправдовуватися, але таке буває. Просто такий стан був змагальний. Я боюся таких станів, але він був", — розповіла Левченко.

Юлія Левченко. Фото: кадр з відео

Легкоатлетка пояснила, що вирішила перенести дві спроби з 1,88 м на вищу висоту через брак сил, сподіваючись акумулювати енергію для стрибка на 1,91 м.

Левченко додала, що дуже хотіла подолати цю висоту, але змагання завершилися швидко, і хоча їй прикро, вона вважає, що краще пережити таку невдачу зараз, ніж на ключових стартах, серед яких чемпіонат світу в Токіо.

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Порівнюючи з попереднім етапом у Швеції, Левченко зазначила, що там почувалася значно краще, тоді як у Парижі відчула тиск через власні очікування бути третьою чи четвертою.

На її думку, такий підхід не спрацьовував і в минулому сезоні, тому вона планує позбутися самонав’язаного тиску.

Юлія розповіла, що поїде на старти у Польщі та Чехії, які сприймає як тренування перед чемпіонатом світу.

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