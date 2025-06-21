Левченко объяснила, почему провалила этап Бриллиантовой лиги в Париже

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла 11-е место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Она завершила соревнования с результатом — 1,83 м.

О своих эмоциях от провального выступления Левченко рассказала в интервью порталу "Суспільне Спорт".

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Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко было некомфортно

По словам Юлии, ей было некомфортно выступать, она не понимала, что делает. К тому же ей стало страшно из-за такого состояния.

"Я не понимала, что я делаю. Такое было состояние какое-то, впервые за весь сезон, которое мне не очень понравилось. Я накануне нормально чувствовала себя, сделала тренировку. Вчера тоже делала разминку.

Сейчас, возможно, какие-то старые технические моменты вылезли. Я не знаю. Состояние мне не очень понравилось. Не хочу оправдываться, но такое бывает. Просто такое состояние было соревновательное. Я боюсь таких состояний, но оно было", — рассказала Левченко.

Юлия Левченко. Фото: кадр из видео

Легкоатлетка объяснила, что решила перенести две попытки с 1,88 м на более высокую высоту из-за нехватки сил, надеясь аккумулировать энергию для прыжка на 1,91 м.

Левченко добавила, что очень хотела преодолеть эту высоту, но соревнования завершились быстро, и хотя ей обидно, она считает, что лучше пережить такую неудачу сейчас, чем на ключевых стартах, среди которых чемпионат мира в Токио.

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Сравнивая с предыдущим этапом в Швеции, Левченко отметила, что там чувствовала себя значительно лучше, тогда как в Париже почувствовала давление из-за собственных ожиданий быть третьей или четвертой.

По ее мнению, такой подход не срабатывал и в прошлом сезоне, поэтому она планирует избавиться от самонавязанного давления.

Юлия рассказала, что поедет на старты в Польше и Чехии, которые воспринимает как тренировку перед чемпионатом мира.

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