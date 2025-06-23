Юлия Левченко преодолела в Варшаве высоту в 1.92 см и завоевала золотую медаль

Легкоатлетка Юлия Левченко. Фото: УНИАН

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продемонстрировала впечатляющий результат, выиграв золотую медаль на турнире в Варшаве. Эта победа стала первой международной для спортсменки за более чем два года, после триумфа во французском Мондевилле.

Об этом информирует Суспільне Спорт.

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Спортсменка преодолела планку на высоте 1.92 метра, подтвердив свой высокий профессиональный уровень. Во Франции в феврале 2023 года Левченко одержала победу на турнире с результатом 1.89 метра, став третьей украинкой, которая достигла такого успеха.

Следует отметить, что этот турнир был менее конкурентным, чем предыдущий этап Бриллиантовой лиги в Париже, где Левченко финишировала вне топ-10. На соревнованиях в Варшаве серьезной соперницей была чешская спортсменка Микаэла Груба, которая занимает 28 место в мировом рейтинге.

Левченко продемонстрировала стабильность и мастерство, преодолев шесть первых планок с первой попытки. Она гарантировала себе золотую медаль, перепрыгнув планку на высоте 1.88 метра, также с первой попытки.

После этого Левченко продолжила демонстрировать свое мастерство, успешно преодолев планки на высоте 1.90 и 1.92 метров со второй и третьей попыток соответственно. Несмотря на то, что она заказала планку на высоте 1.95 метра, чтобы обновить свой личный рекорд сезона (1.94 м), ей не удалось ее преодолеть.

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