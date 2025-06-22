UFC в Азербайджані — Сігула ефектно перемогла росіянку

Клаудія Сігула у звичайному житті. Фото: instagram.com/klaudiasygula/

На турнірі UFC on ABC 8, який пройшов у Баку 21 червня, польська спортсменка Клаудія Сігула здобула яскраву перемогу над росіянкою Іриною Алексєєвою. Протистояння в октагоні вийшло напруженим, але полька виглядала більш зібраною та активною протягом усіх раундів.

Попри те що поєдинок тривав усі 15 хвилин, переможниця була очевидна, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Клаудія Сігула впевнено перебивала суперницю в стійці та вдало діяла в партері, завдяки чому заслужено виграла бій одноголосним рішенням суддів.

Для Ірини Алексєєвої це вже друга поразка поспіль в UFC. До цього вона поступилася Мелісі Маллінс у жовтні 2023 року. Зараз у її послужному списку п'ять перемог і три поразки.

Клаудія Сігула під час бою. Фото: instagram.com/klaudiasygula/

Спортсменка з Польщі Клаудія Сігула також поступилася Маллінс у своєму минулому поєдинку, програвши технічним нокаутом. Однак у Баку вона показала зовсім інший рівень готовності, додавши в техніці та витривалості. Тепер її рекорд у MMA становить сім перемог і дві поразки.

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