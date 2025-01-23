Хто найбагатший боєць UFC — ЗМІ назвали ім'я

Бої на сотні мільйонів — хто найбагатший боєць UFC в історії
У ЗМІ підрахували статки бійців UFC. Як виявилося, їхні заробітки не набагато гірші, ніж у професійних боксерів.
Найбагатшим бійцем UFC досі залишається ірландець Конор Макгрегор, пише видання GiveMeSport.
Він з великим відривом лідирує у рейтингу. Хоча у інших його учасників теж дуже непогані заробітки.
Хто у рейтингу найбагатших бійців UFC
Статки лідера рейтингу Конора Макгрегора оцінюються у 200 мільйонів доларів. Друга позиція у росіянина Хабіба Нурмагомедова, який заробив 40 мільйонів доларів.
На третьому місці Жорж Сен-П'єр, у якого нарахували 30 мільйонів доларів.
Найменше у рейтингу заробив англієць Майкл Біспінг - 9 мільйонів додарів.
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