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Бої на сотні мільйонів — хто найбагатший боєць UFC в історії

23 січня 2025 11:44
Олексій Паламарчук - Редактор
Хто найбагатший боєць UFC — ЗМІ назвали ім'я
Боєць UFC Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Олексій Паламарчук - Редактор

У ЗМІ підрахували статки бійців UFC. Як виявилося, їхні заробітки не набагато гірші, ніж у професійних боксерів. 

Найбагатшим бійцем UFC досі залишається ірландець Конор Макгрегор, пише видання GiveMeSport

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Він з великим відривом лідирує у рейтингу. Хоча у інших його учасників теж дуже непогані заробітки. 

рейтинг найбагатших бійців UFC
Рейтинг найбагатших бійців UFC. Фото: скриншот GiveMeSport

Хто у рейтингу найбагатших бійців UFC 

Статки лідера рейтингу Конора Макгрегора оцінюються у 200 мільйонів доларів. Друга позиція у росіянина Хабіба Нурмагомедова, який заробив 40 мільйонів доларів. 

На третьому місці Жорж Сен-П'єр, у якого нарахували 30 мільйонів доларів. 

Найменше у рейтингу заробив англієць Майкл Біспінг - 9 мільйонів додарів. 

Нагадаємо, Володимир Кличко відповів на запитання щодо можливого повернення на ринг. 

французький ПСЖ здолав "Манчестер Сіті" у матчі Ліги чемпіонів.  

"Ліверпуль" знайшов гравця, який має замінити Мохамеда Салаха. 

Український боксер Олександр Усик може повернутись на ринг у 2025 році.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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