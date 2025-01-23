Хто найбагатший боєць UFC — ЗМІ назвали ім'я

Боєць UFC Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

У ЗМІ підрахували статки бійців UFC. Як виявилося, їхні заробітки не набагато гірші, ніж у професійних боксерів.

Найбагатшим бійцем UFC досі залишається ірландець Конор Макгрегор, пише видання GiveMeSport.

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Він з великим відривом лідирує у рейтингу. Хоча у інших його учасників теж дуже непогані заробітки.

Рейтинг найбагатших бійців UFC. Фото: скриншот GiveMeSport

Хто у рейтингу найбагатших бійців UFC

Статки лідера рейтингу Конора Макгрегора оцінюються у 200 мільйонів доларів. Друга позиція у росіянина Хабіба Нурмагомедова, який заробив 40 мільйонів доларів.

На третьому місці Жорж Сен-П'єр, у якого нарахували 30 мільйонів доларів.

Найменше у рейтингу заробив англієць Майкл Біспінг - 9 мільйонів додарів.

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