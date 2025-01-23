Кто самый богатый боец UFC — СМИ назвали имя

Бои на сотни миллионов — кто самый богатый боец UFC в истории
В СМИ подсчитали состояние бойцов UFC. Как оказалось, их заработки не намного хуже, чем у профессиональных боксеров.
Самым богатым бойцом UFC до сих пор остается ирландец Конор Макгрегор, пишет издание GiveMeSport.
Он с большим отрывом лидирует в рейтинге. Хотя у других его участников тоже очень неплохие заработки.
Кто в рейтинге самых богатых бойцов UFC
Состояние лидера рейтинга Конора Макгрегора оценивается в 200 миллионов долларов. Вторая позиция у россиянина Хабиба Нурмагомедова, который заработал 40 миллионов долларов.
На третьем месте Жорж Сен-Пьер, у которого насчитали 30 миллионов долларов.
Меньше всех в рейтинге заработал англичанин Майкл Биспинг — 9 миллионов долларов.
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