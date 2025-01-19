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Друг України знищив брата Хабіба на черговому шоу UFC

19 січня 2025 10:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Грузин Двалішвілі, який підтримує Україну, захистив титул чемпіона UFC — деталі
Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі. Фото: https://x.com/MMAHistoryToday
Олексій Паламарчук - Редактор

У Лос-Анджелесі пройшов черговий грандіозний вечір UFC. Одним із центральних поєдинків вечора став бій добре знайомого українцям спортсмена.

Грузин Мераб Двалішвілі захистив свій титул чемпіона проти росіянина Умара Нурмагомедова, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Бій відбувся під час шоу UFC 311. Це був титульний поєдинок у найлегшій вазі.

Як переміг Двалішвілі

Грузин здобув перемогу одностайним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

Нурмагомедов весь бій намагався не дати супернику проводити свої фірмові удари, але це йому не вдалося.

Умар Нурмагомедов — троюрідний брат відомого російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. 

Мераб Двалішвілі — спортсмен, який з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну підтримує українців у боротьбі проти окупантів. 

Нагадаємо, київське "Динамо" проведе свій наступний матч у Лізі Європи проти турецького "Галатасарая" — портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

Лідер "Динамо" найближчим часом може перейти до клубу АПЛ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав тренувальний збір команди УПЛ.

Українець з чемпіонату Англії може повернутися до УПЛ.

спорт UFC змішані єдиноборства спортсмени Мераб Двалішвілі

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