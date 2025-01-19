Грузин Двалішвілі, який підтримує Україну, захистив титул чемпіона UFC — деталі

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі. Фото: https://x.com/MMAHistoryToday

У Лос-Анджелесі пройшов черговий грандіозний вечір UFC. Одним із центральних поєдинків вечора став бій добре знайомого українцям спортсмена.

Грузин Мераб Двалішвілі захистив свій титул чемпіона проти росіянина Умара Нурмагомедова, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як переміг Двалішвілі

Грузин здобув перемогу одностайним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

Нурмагомедов весь бій намагався не дати супернику проводити свої фірмові удари, але це йому не вдалося.

Умар Нурмагомедов — троюрідний брат відомого російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Мераб Двалішвілі — спортсмен, який з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну підтримує українців у боротьбі проти окупантів.

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