Хабіба Нурмагомедова висадили з літака в США — що сталося

Російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/ufc

Один із найвідоміших російських спортсменів потрапив у скандал. Інцидент стався прямо у салоні літака.

Російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов був вимушений залишити рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес після дискусії зі стюардесою, повідомляють російські ЗМІ.

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Що сталося

ЗМІ пишуть, що Нурмагомедов зайняв місце біля аварійного виходу. Це означало, що він має бути готовим допомогти іншим пасажирам у разі надзвичайної ситуації.

Бортпровідниця запитала його про цю готовність, але Нурмагомедов не надав чіткої відповіді.

Після цього росіянину запропонували пересісти або залишити літак, що викликало незадоволення вже у самого спортсмена.

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