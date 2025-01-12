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Російський чемпіон UFC влаштував скандал у літаку на шляху до США

12 січня 2025 14:54
Олексій Паламарчук - Редактор
Хабіба Нурмагомедова висадили з літака в США — що сталося
Російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/ufc
Олексій Паламарчук - Редактор

Один із найвідоміших російських спортсменів потрапив у скандал. Інцидент стався прямо у салоні літака. 

Російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов був вимушений залишити рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес після дискусії зі стюардесою, повідомляють російські ЗМІ. 

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Він збирався потрапити на турнір UFC 311, щоб повболівати за свого друга Іслама Махачова. Але у підсумку йому довелося шукати інший транспорт. 

Що сталося

ЗМІ пишуть, що Нурмагомедов зайняв місце біля аварійного виходу. Це означало, що він має бути готовим допомогти іншим пасажирам у разі надзвичайної ситуації. 

Бортпровідниця запитала його про цю готовність, але Нурмагомедов не надав чіткої відповіді. 

Після цього росіянину запропонували пересісти або залишити літак, що викликало незадоволення вже у самого спортсмена.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася новими фото з підписниками. 

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