Хабіба Нурмагомедова висадили з літака в США — що сталося

Російський чемпіон UFC влаштував скандал у літаку на шляху до США
Один із найвідоміших російських спортсменів потрапив у скандал. Інцидент стався прямо у салоні літака.
Російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов був вимушений залишити рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес після дискусії зі стюардесою, повідомляють російські ЗМІ.
Він збирався потрапити на турнір UFC 311, щоб повболівати за свого друга Іслама Махачова. Але у підсумку йому довелося шукати інший транспорт.
Що сталося
ЗМІ пишуть, що Нурмагомедов зайняв місце біля аварійного виходу. Це означало, що він має бути готовим допомогти іншим пасажирам у разі надзвичайної ситуації.
Бортпровідниця запитала його про цю готовність, але Нурмагомедов не надав чіткої відповіді.
Після цього росіянину запропонували пересісти або залишити літак, що викликало незадоволення вже у самого спортсмена.
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