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Российский чемпион UFC устроил скандал в самолете на пути в США

12 января 2025 14:54
Алексей Паламарчук - Редактор
Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США — что произошло
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/ufc
Алексей Паламарчук - Редактор

Один из самых известных российских спортсменов попал в скандал. Инцидент произошел прямо в салоне самолета.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов был вынужден покинуть рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес после дискуссии со стюардессой, сообщают российские СМИ.

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Он собирался попасть на турнир UFC 311, чтобы поболеть за своего друга Ислама Махачева. Но в итоге ему пришлось искать другой транспорт.

 

Что произошло

СМИ пишут, что Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Это означало, что он должен быть готовым помочь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

Бортпроводница спросила его об этой готовности, но Нурмагомедов не предоставил четкого ответа.

После этого россиянину предложили пересесть или покинуть самолет, что вызвало недовольство уже у самого спортсмена.

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скандал спорт UFC Хабиб Нурмагомедов смешанные единоборства

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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