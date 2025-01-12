Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США — что произошло

Российский чемпион UFC устроил скандал в самолете на пути в США
Один из самых известных российских спортсменов попал в скандал. Инцидент произошел прямо в салоне самолета.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов был вынужден покинуть рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес после дискуссии со стюардессой, сообщают российские СМИ.
Он собирался попасть на турнир UFC 311, чтобы поболеть за своего друга Ислама Махачева. Но в итоге ему пришлось искать другой транспорт.
Что произошло
СМИ пишут, что Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Это означало, что он должен быть готовым помочь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.
Бортпроводница спросила его об этой готовности, но Нурмагомедов не предоставил четкого ответа.
После этого россиянину предложили пересесть или покинуть самолет, что вызвало недовольство уже у самого спортсмена.
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