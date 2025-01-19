Грузин Двалишвили, который поддерживает Украину, защитил титул чемпиона UFC — детали

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили. Фото: https://x.com/MMAHistoryToday

В Лос-Анджелесе прошел очередной грандиозный вечер UFC. Одним из центральных поединков вечера стал бой хорошо знакомого украинцам спортсмена.

Грузин Мераб Двалишвили защитил свой титул чемпиона против россиянина Умара Нурмагомедова, сообщает портал Новини.LIVE.

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Поединок состоялся во время шоу UFC 311. Это был титульный бой в легчайшем весе.

Как победил Двалишвили

Грузин одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Нурмагомедов весь бой пытался не дать сопернику проводить свои фирменные удары, но это ему не удалось.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат известного российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Мераб Двалишвили — спортсмен, который с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину поддерживает украинцев в борьбе против оккупантов.

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