UFC в Азербайджане — Сигула эффектно победила россиянку

Клаудия Сигула в обычной жизни. Фото: instagram.com/klaudiasygula/

На турнире UFC on ABC 8, который прошел в Баку 21 июня, польская спортсменка Клаудия Сигула одержала яркую победу над россиянкой Ириной Алексеевой. Противостояние в октагоне получилось напряженным, но полька выглядела более собранной и активной на протяжении всех раундов.

Несмотря на то что поединок продлился все 15 минут, победительница была очевидна, сообщает портал Новини.LIVE.

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Клаудия Сигула уверенно перебивала соперницу в стойке и удачно действовала в партере, благодаря чему заслуженно выиграла бой единогласным решением судей.

Для Ирины Алексеевой это уже второе поражение подряд в UFC. До этого она уступила Мелиссе Маллинс в октябре 2023 года. Сейчас в ее послужном списке пять побед и три поражения.

Клаудия Сигула во время боя. Фото: instagram.com/klaudiasygula/

Спортсменка из Польши Клаудия Сигула также уступила Маллинс в своем прошлом поединке, проиграв техническим нокаутом. Однако в Баку она показала совершенно иной уровень готовности, прибавив в технике и выносливости. Теперь ее рекорд в MMA составляет семь побед и два поражения.

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