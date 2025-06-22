Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полька Сигула эффектно нокаутировала россиянку Алексееву

Полька Сигула эффектно нокаутировала россиянку Алексееву

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 14:26
UFC в Азербайджане — Сигула эффектно победила россиянку
Клаудия Сигула в обычной жизни. Фото: instagram.com/klaudiasygula/
Ключові моменти Сигула вернулась с победой после прошлого нокаута

На турнире UFC on ABC 8, который прошел в Баку 21 июня, польская спортсменка Клаудия Сигула одержала яркую победу над россиянкой Ириной Алексеевой. Противостояние в октагоне получилось напряженным, но полька выглядела более собранной и активной на протяжении всех раундов.

Несмотря на то что поединок продлился все 15 минут, победительница была очевидна, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UFC Europe (@ufceurope)

Сигула вернулась с победой после прошлого нокаута

Клаудия Сигула уверенно перебивала соперницу в стойке и удачно действовала в партере, благодаря чему заслуженно выиграла бой единогласным решением судей.

Для Ирины Алексеевой это уже второе поражение подряд в UFC. До этого она уступила Мелиссе Маллинс в октябре 2023 года. Сейчас в ее послужном списке пять побед и три поражения. 

Клаудия Сигула
Клаудия Сигула во время боя. Фото: instagram.com/klaudiasygula/

Спортсменка из Польши Клаудия Сигула также уступила Маллинс в своем прошлом поединке, проиграв техническим нокаутом. Однако в Баку она показала совершенно иной уровень готовности, прибавив в технике и выносливости. Теперь ее рекорд в MMA составляет семь побед и два поражения. 

Напомним, стало известно, какие футболисты получают в "Динамо" самую большую зарплату

Александр Усик перестал сотрудничать с Александром Красюком, они проработали вместе больше десяти лет. 

"Манчестер Сити" готов назначить Сеска Фабрегаса главным тренером после ухода Хосепа Гвардиолы. 

Людмила Лузан завоевала сразу несколько наград, включая золотую медаль, на чемпионате Европы по гребле. 

ММА UFC смешанные единоборства единоборства Клаудия Сигула
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации