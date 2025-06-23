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Головна Спорт Ексгравець Динамо з російським паспортом очолив турецький клуб

Ексгравець Динамо з російським паспортом очолив турецький клуб

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Дата публікації: 23 червня 2025 09:53
Колишній футболіст Динамо очолить турецький клуб
Сергій Юран під час матчу. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Російський тренер у Туреччині

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної Росії Сергій Юран повертається до тренерської роботи. Він очолить турецький клуб "Серік Беледієспор".

Це рішення стало можливим після зміни власників команди, яка нещодавно пробилася в дивізіон вище, повідомляє Hurriyet.

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Інтерес до клубу виявив бізнесмен, раніше пов'язаний із російськими "Хімками". Саме він і став ключовою фігурою в запрошенні Сергія Юрана. Нова спортивна стратегія включає ставку на досвідченого фахівця з міжнародним минулим.

Сергей Юран
Сергій Юран після гри. Фото: росЗМІ

Російський тренер у Туреччині

Для Сергія Юрана це стане новим викликом після паузи в тренерській кар'єрі. Він добре відомий в Україні за виступами за "Динамо", а пізніше працював із різними російськими командами, включно з колективами з еліти та інших дивізіонів.

Туреччина продовжує залучати фахівців з пострадянського простору, і призначення Юрана лише підтверджує цю тенденцію. В умовах зростаючого інтересу до турецького футболу, особливо на тлі інвестицій у нижчі дивізіони, такий хід виглядає логічним.

Сам Юран поки що не робив публічних заяв, але відомо, що він уже перебуває в Туреччині та готується до першого збору команди. Клуб планує представити його найближчим часом.

Сергей Юран
Сергій Юран у київському "Динамо". Фото: Facebook

Сергій Юран під час ігрової кар'єри в "Динамо" як технічний і потужний форвард із бійцівським характером. На початку 90-х він провів за киян кілька яскравих сезонів, коли команда ще грала в союзному чемпіонаті. Його голи, сміливі проходи та вміння чіплятися за м'яч робили Юрана ключовою фігурою в атаці. Однак після відходу з київського клубу він розірвав відносини з Україною.

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спорт футбол Чемпіонат Туреччини з футболу тренер російські спортсмени Сергій Юран
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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