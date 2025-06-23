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Головна Спорт Трубін став кандидатом на перехід у відомий англійський клуб

Трубін став кандидатом на перехід у відомий англійський клуб

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Дата публікації: 23 червня 2025 09:19
Трубіна кличуть у відомий англійський клуб — що вирішила Бенфіка
Анатолій Трубін у матчі Клубного чемпіонату світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Хто перейде в "Манчестер Юнайтед"

Англійський "Манчестер Юнайтед" збирається позбутися голкіпера Андре Онана. Англійський клуб уже знає, який футболіст може зайняти місце у воротах команди, трансфер уже готується.

Серед претендентів на перехід у команду виявився українець Анатолій Трубін, повідомляє Daily Mail.

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"Манчестер Юнайтед" планує продати основного воротаря Андре Онана. У послугах голкіпера зацікавлений французький "Монако", трансфер може бути оформлений до кінця червня.

Хто перейде в "Манчестер Юнайтед"

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім хоче бачити в команді іншого воротаря. Згідно з інформацією англійських журналістів, основним претендентом на переїзд на "Олд Траффорд" став Марко Карнезеккі з "Аталанти". Англійський клуб готовий запропонувати за нього 25 млн євро, але клуб із Бергамо хоче зберегти футболіста щонайменше ще на один сезон.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Іншим претендентом на перехід у "МЮ" виявився Анатолій Трубін. "Бенфіка" готова продати голкіпера, але вимагає за нього не менше 35 млн євро. Трансферна вартість 23-річного футболіста є основною перешкодою для цього трансферу, але клуби готуються до предметних переговорів.

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спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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