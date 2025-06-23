Трубина зовут в известный английский клуб — что решила Бенфика

Анатолий Трубин в матче Клубного чемпионата мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от голкипера Андре Онана. Английский клуб уже знает, какой футболист может занять место в воротах команды, трансфер уже готовится.

Среди претендентов на переход в команду оказался украинец Анатолий Трубин, сообщает Daily Mail.

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"Манчестер Юнайтед" планирует продать основного вратаря Андре Онана. В услугах голкипера заинтересован французский "Монако", трансфер может быть оформлен до конца июня.

Кто перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим хочет видеть в команде другого вратаря. Согласно информации английских журналистов, основным претендентом на переезд на "Олд Траффорд" стал Марко Карнезекки из "Аталанты". Английский клуб готов предложить за него 25 млн евро, но клуб из Бергамо хочет сохранить футболиста как минимум еще на один сезон.

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Вторым претендентом на переход в "МЮ" оказался Анатолий Трубин. "Бенфика" готова продать голкипера, но требует за него не менее 35 млн евро. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста является основным препятствием для этого трансфера, но клубы готовятся к предметным переговорам.

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