Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трубин стал кандидатом на переход в известный английский клуб

Трубин стал кандидатом на переход в известный английский клуб

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 09:19
Трубина зовут в известный английский клуб — что решила Бенфика
Анатолий Трубин в матче Клубного чемпионата мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Кто перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от голкипера Андре Онана. Английский клуб уже знает, какой футболист может занять место в воротах команды, трансфер уже готовится

Среди претендентов на переход в команду оказался украинец Анатолий Трубин, сообщает Daily Mail

Реклама
Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" планирует продать основного вратаря Андре Онана. В услугах голкипера заинтересован французский "Монако", трансфер может быть оформлен до конца июня. 

Кто перейдет в "Манчестер Юнайтед" 

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим хочет видеть в команде другого вратаря. Согласно информации английских журналистов, основным претендентом на переезд на "Олд Траффорд" стал Марко Карнезекки из "Аталанты". Английский клуб готов предложить за него 25 млн евро, но клуб из Бергамо хочет сохранить футболиста как минимум еще на один сезон. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Вторым претендентом на переход в "МЮ" оказался Анатолий Трубин. "Бенфика" готова продать голкипера, но требует за него не менее 35 млн евро. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста является основным препятствием для этого трансфера, но клубы готовятся к предметным переговорам. 

Напомним, Криштиану Роналду до конца недели может подписать контракт с новым клубом. 

Юлия Левченко завоевала золотую медаль и продемонстрировала один из лучших результатов сезона. 

Ламин Ямаль разозлил президента "Барселоны" Жоана Лапорту необдуманным поступком. 

Клаудия Сигула одержала яркую победу над россиянкой Ириной Алексеевой на турнире UFC on ABC 8. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации