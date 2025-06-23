Гальярдо пригласил Роналду в Ривер Плейт — что ответил Криштиану

Криштиану Роналду и главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо рассказал, что лично вышел на Криштиану Роналду с предложением выступить за клуб на Клубном чемпионате мира. По его словам, он воспользовался неформальным контактом, чтобы обсудить с футболистом возможный краткосрочный переход.

Гальярдо отметил, что Роналду всерьез отнесся к предложению и обдумал его, сообщает Mirror.

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Тренер аргентинской команды подчеркнул, что уважает уровень португальца и считал, что участие в турнире стало бы символичным завершением одной из величайших карьер в футболе.

Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо. Фото: Reuters/Mike Blake

Тем не менее предложение аргентинского клуба не привело к договоренности. Роналду дал понять, что сосредоточен на подготовке к следующему сезону и не рассматривает краткосрочные проекты.

Какие еще клубы интересуются Роналду

Внимание к Криштиану проявляли и другие команды. Президент бразильского "Флуминенсе" подтвердил, что связывался с агентом футболиста Жорже Мендешем, но получил отрицательный ответ — Роналду не планировал играть в Бразилии. Также с интересом выступал саудовский "Аль-Хиляль", однако руководство клуба отказалось от этой идеи, назвав её "контрпродуктивной".

Тем временем ФИФА не исключала участия звезды в новом формате Клубного чемпионата мира, несмотря на то что его клуб "Аль-Наср" не попал в турнир. Однако сам Роналду отклонил все предложения, поступившие из разных частей мира.

Роналду заинтересован в трансфере

Футболист заявил, что ведет стратегическое планирование карьеры и не хочет принимать участие в турнире, который не входит в его спортивные приоритеты.

"Было много разговоров, но есть вещи, которые не имеют смысла.

Я думаю кратко, средне и в долгую. Решение не играть на этом турнире я принял окончательно", — заявил Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду объявит до конца недели о своем решение и клубе, в котором продолжит карьеру.

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