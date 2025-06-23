Гальярдо пригласил Роналду в Ривер Плейт — что ответил Криштиану

Роналду получил предложение о трансфере от молодого тренера
Главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо рассказал, что лично вышел на Криштиану Роналду с предложением выступить за клуб на Клубном чемпионате мира. По его словам, он воспользовался неформальным контактом, чтобы обсудить с футболистом возможный краткосрочный переход.
Гальярдо отметил, что Роналду всерьез отнесся к предложению и обдумал его, сообщает Mirror.
Тренер аргентинской команды подчеркнул, что уважает уровень португальца и считал, что участие в турнире стало бы символичным завершением одной из величайших карьер в футболе.
Тем не менее предложение аргентинского клуба не привело к договоренности. Роналду дал понять, что сосредоточен на подготовке к следующему сезону и не рассматривает краткосрочные проекты.
Какие еще клубы интересуются Роналду
Внимание к Криштиану проявляли и другие команды. Президент бразильского "Флуминенсе" подтвердил, что связывался с агентом футболиста Жорже Мендешем, но получил отрицательный ответ — Роналду не планировал играть в Бразилии. Также с интересом выступал саудовский "Аль-Хиляль", однако руководство клуба отказалось от этой идеи, назвав её "контрпродуктивной".
Тем временем ФИФА не исключала участия звезды в новом формате Клубного чемпионата мира, несмотря на то что его клуб "Аль-Наср" не попал в турнир. Однако сам Роналду отклонил все предложения, поступившие из разных частей мира.
Роналду заинтересован в трансфере
Футболист заявил, что ведет стратегическое планирование карьеры и не хочет принимать участие в турнире, который не входит в его спортивные приоритеты.
"Было много разговоров, но есть вещи, которые не имеют смысла.
Я думаю кратко, средне и в долгую. Решение не играть на этом турнире я принял окончательно", — заявил Роналду.
Напомним, Криштиану Роналду объявит до конца недели о своем решение и клубе, в котором продолжит карьеру.
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