"Нейтральна" Соболенко здивувала заявою про Білорусь
Лідерка жіночого тенісу Аріна Соболенко, яка виступає під нейтральним прапором, знову нагадала про свою прихильність до рідної країни. Білоруська тенісистка зробила заяву під час спілкування з журналістами напередодні Вімблдону-2025, де вона тренувалася разом із першою ракеткою світу Яном Сіннером.
Попри вимоги WTA та ITF про нейтральний статус білоруських та російських спортсменів, Соболенко фактично підтвердила свій зв'язок із Білоруссю в інтерв'ю DW News.
Слова Аріни Соболенко прозвучали в дусі м'якої, але стійкої лояльності режиму, який активно підтримує її кар'єру всередині країни.
Раніше Олександр Лукашенко неодноразово називав Соболенко "гордістю нації" та особисто вітав із перемогами. Сама тенісистка воліє уникати прямих політичних заяв, щоб не втратити позицій у світовому турі, проте її висловлювання регулярно містять приховані меседжі про підтримку влади.
Що сказала Соболенко
Спортсменка підкреслила, що пишається своїм походженням та не бачить особливої різниці між нейтральним статусом і національною приналежністю.
"Спорт не повинен втручатися в політику. Я завжди пишалася тим, що представляю таку маленьку країну як Білорусь.
Усі знають, де я народилася. Тож, зрештою, різниці немає", — заявила Соболенко.
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