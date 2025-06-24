Соболенко прокоментувала виступи під нейтральним прапором

Аріна Соболенко під час тенісного поєдинку. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Лідерка жіночого тенісу Аріна Соболенко, яка виступає під нейтральним прапором, знову нагадала про свою прихильність до рідної країни. Білоруська тенісистка зробила заяву під час спілкування з журналістами напередодні Вімблдону-2025, де вона тренувалася разом із першою ракеткою світу Яном Сіннером.

Попри вимоги WTA та ITF про нейтральний статус білоруських та російських спортсменів, Соболенко фактично підтвердила свій зв'язок із Білоруссю в інтерв'ю DW News.

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Аріна Соболенко під час матчу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Раніше Олександр Лукашенко неодноразово називав Соболенко "гордістю нації" та особисто вітав із перемогами. Сама тенісистка воліє уникати прямих політичних заяв, щоб не втратити позицій у світовому турі, проте її висловлювання регулярно містять приховані меседжі про підтримку влади.

Аріна Соболенко на зустрічі з Олександром Лукашенком. Фото: білоруські ЗМІ

Що сказала Соболенко

Спортсменка підкреслила, що пишається своїм походженням та не бачить особливої різниці між нейтральним статусом і національною приналежністю.

"Спорт не повинен втручатися в політику. Я завжди пишалася тим, що представляю таку маленьку країну як Білорусь.

Усі знають, де я народилася. Тож, зрештою, різниці немає", — заявила Соболенко.

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