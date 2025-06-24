Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко показала своє неймовірне тіло після перемоги в Польщі

Левченко показала своє неймовірне тіло після перемоги в Польщі

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 07:21
Левченко вразила своїм струнким тілом в сезоні-2025 — фото
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Ключові моменти Чудова форма Левченко

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко до літнього сезону-2025 добре підготувалася після останніх кількох провальних років. Хорошу готовність видно навіть по фізичній формі легкоатлетки.

Свою форму красуня показала на сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що Левченко також активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписалися 511 тисяч фоловерів. Ця цифра більша ніж у інших українських легкоатлеток.

Чудова форма Левченко

Цього сезону Левченко в середньому краще стрибає ніж в минулі два, як були провальними. З останніх стартів Юлія не може занести собі в актив лише етап Діамантової ліги в Парижі,  де вона стрибнула на висоту — 1.83 м та стала 11-ю.

Через кілька днів після турніру Юлія довела, що то була випадковість, оскільки у Варшаві їй підкорилась висота 1.92 м та перше місце.

Після вдалого турніру Юлія опублікувала фото, де у неї видно гарний рельєф на тілі. Це говорить за серйозність її підходу до стартів у 2025 році.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Нагадаємо, ексгравець "Динамо" Київ, у якого російський паспорт, працюватиме тренером у турецькій Суперлізі.

Клаудія Сігула з Польщі не залишила шансів фаворитці з Росії на турнірі UFC.

Анатолій Трубін може стати гравцем одного з клубів АПЛ. "Бенфіка" готова до перемовин.

Майбутнє Кріштіану Роналду стане відоме цього тижня — у гравця є кілька різних варіантів.

Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації