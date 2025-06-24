Левченко вразила своїм струнким тілом в сезоні-2025 — фото

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко до літнього сезону-2025 добре підготувалася після останніх кількох провальних років. Хорошу готовність видно навіть по фізичній формі легкоатлетки.

Свою форму красуня показала на сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що Левченко також активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписалися 511 тисяч фоловерів. Ця цифра більша ніж у інших українських легкоатлеток.

Чудова форма Левченко

Цього сезону Левченко в середньому краще стрибає ніж в минулі два, як були провальними. З останніх стартів Юлія не може занести собі в актив лише етап Діамантової ліги в Парижі, де вона стрибнула на висоту — 1.83 м та стала 11-ю.

Через кілька днів після турніру Юлія довела, що то була випадковість, оскільки у Варшаві їй підкорилась висота 1.92 м та перше місце.

Після вдалого турніру Юлія опублікувала фото, де у неї видно гарний рельєф на тілі. Це говорить за серйозність її підходу до стартів у 2025 році.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

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