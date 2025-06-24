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Главная Спорт Левченко показала свое невероятное тело после победы в Польше

Левченко показала свое невероятное тело после победы в Польше

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Дата публикации 24 июня 2025 07:21
Левченко поразила своим стройным телом в сезоне-2025 — фото
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Ключові моменти Великолепная форма Левченко

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко к летнему сезону-2025 хорошо подготовилась после последних нескольких провальных лет. Хорошую готовность видно даже по физической форме легкоатлетки.

Свою форму красавица показала на странице в Instagram.

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A post shared by Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Отметим, что Левченко также активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписались 511 тысяч фолловеров. Эта цифра больше чем у других украинских легкоатлеток.

Великолепная форма Левченко

В этом сезоне Левченко в среднем лучше прыгает чем в прошлые два, которые были провальными. Из последних стартов Юлия не может занести себе в актив только этап Бриллиантовой лиги в Париже, где она прыгнула на высоту — 1.83 м и стала 11-й.

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Через несколько дней после турнира Юлия доказала, что это была случайность, поскольку в Варшаве ей покорилась высота 1.92 м и первое место.

После удачного турнира Юлия опубликовала фото, где у нее видно хороший рельеф на теле. Это говорит о серьезности ее подхода к стартам в 2025 году.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

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Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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