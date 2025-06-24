Левченко поразила своим стройным телом в сезоне-2025 — фото

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко к летнему сезону-2025 хорошо подготовилась после последних нескольких провальных лет. Хорошую готовность видно даже по физической форме легкоатлетки.

Свою форму красавица показала на странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что Левченко также активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписались 511 тысяч фолловеров. Эта цифра больше чем у других украинских легкоатлеток.

Великолепная форма Левченко

В этом сезоне Левченко в среднем лучше прыгает чем в прошлые два, которые были провальными. Из последних стартов Юлия не может занести себе в актив только этап Бриллиантовой лиги в Париже, где она прыгнула на высоту — 1.83 м и стала 11-й.

Реклама

Через несколько дней после турнира Юлия доказала, что это была случайность, поскольку в Варшаве ей покорилась высота 1.92 м и первое место.

После удачного турнира Юлия опубликовала фото, где у нее видно хороший рельеф на теле. Это говорит о серьезности ее подхода к стартам в 2025 году.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Напомним, экс-игрок "Динамо" Киев, у которого российский паспорт, будет работать тренером в турецкой Суперлиге.

Клаудия Сигула из Польши не оставила шансов фаворитке из России на турнире UFC.

Анатолий Трубин может стать игроком одного из клубов АПЛ. "Бенфика" готова к переговорам.

Будущее Криштиану Роналду станет известно на этой неделе — у игрока есть несколько разных вариантов.