Левченко поразила своим стройным телом в сезоне-2025 — фото

Левченко показала свое невероятное тело после победы в Польше
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко к летнему сезону-2025 хорошо подготовилась после последних нескольких провальных лет. Хорошую готовность видно даже по физической форме легкоатлетки.
Свою форму красавица показала на странице в Instagram.
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Отметим, что Левченко также активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписались 511 тысяч фолловеров. Эта цифра больше чем у других украинских легкоатлеток.
Великолепная форма Левченко
В этом сезоне Левченко в среднем лучше прыгает чем в прошлые два, которые были провальными. Из последних стартов Юлия не может занести себе в актив только этап Бриллиантовой лиги в Париже, где она прыгнула на высоту — 1.83 м и стала 11-й.
Через несколько дней после турнира Юлия доказала, что это была случайность, поскольку в Варшаве ей покорилась высота 1.92 м и первое место.
После удачного турнира Юлия опубликовала фото, где у нее видно хороший рельеф на теле. Это говорит о серьезности ее подхода к стартам в 2025 году.
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