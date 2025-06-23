Металіст 1925 веде переговори з форвардом Динамо

Головний тренер "Металіста 1925" Младен Бартулович. Фото: пресслужба клубу

Харківський "Металіст 1925" всерйоз націлений на посилення атакувальної лінії в літнє трансферне вікно. Клуб веде предметні переговори з одним із нападників, який провів вражаючий минулий сезон.

Йдеться про потужного, швидкісного та технічного форварда, здатного однаково впевнено бити з обох ніг і діяти в штрафному, повідомляє "ТаТоТаке".

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Якого гравця підпише "Металіст 1925"

Гравець уже давно привертав увагу скаутів з УПЛ. Згідно з інсайдом, йдеться про молодого нападника Пітера Ітодо Манделу, якому 1 липня виповниться 22 роки. Його трансферна вартість оцінюється в 1 млн євро.

Наразі Пітер Ітодо Мандела виступає за албанський клуб "Динамо Сіті", однак перехід до української Прем'єр-ліги може стати наступним кроком у його кар'єрі. У Харкові розраховують, що він посилить команду вже до старту нового сезону.

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