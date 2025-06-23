Металлист 1925 ведет переговоры с форвардом Динамо

Главный тренер "Металлиста 1925" Младен Бартулович. Фото: пресс-служба клуба

Харьковский "Металлист 1925" всерьез нацелен на усиление атакующей линии в летнее трансферное окно. Клуб ведет предметные переговоры с одним из нападающих, который провел впечатляющий прошлый сезон.

Речь идет о мощном, скоростном и техничном форварде, способном одинаково уверенно бить с обеих ног и действовать в штрафной, сообщает "ТаТоТаке".

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В минувшем сезоне потенциальный новичок харьковской команды провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи — солидная статистика для его возраста.

Какого игрока подпишет "Металлист 1925"

Игрок уже давно привлекал внимание скаутов из УПЛ. Согласно инсайду, речь идет о молодом нападающем Питере Итодо Манделе, которому 1 июля исполнится 22 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро.

Сейчас Питер Итодо Мандела выступает за албанский клуб "Динамо Сити", однако переход в украинскую Премьер-лигу может стать следующим шагом в его карьере. В Харькове рассчитывают, что он усилит команду уже к старту нового сезона.

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