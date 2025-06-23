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Главная Спорт Форвард Динамо продолжит карьеру в Металлисте 1925

Форвард Динамо продолжит карьеру в Металлисте 1925

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Дата публикации 23 июня 2025 19:01
Металлист 1925 ведет переговоры с форвардом Динамо
Главный тренер "Металлиста 1925" Младен Бартулович. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Какого игрока подпишет "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" всерьез нацелен на усиление атакующей линии в летнее трансферное окно. Клуб ведет предметные переговоры с одним из нападающих, который провел впечатляющий прошлый сезон.

Речь идет о мощном, скоростном и техничном форварде, способном одинаково уверенно бить с обеих ног и действовать в штрафной, сообщает "ТаТоТаке".

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В минувшем сезоне потенциальный новичок харьковской команды провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи — солидная статистика для его возраста.

Какого игрока подпишет "Металлист 1925"

Игрок уже давно привлекал внимание скаутов из УПЛ. Согласно инсайду, речь идет о молодом нападающем Питере Итодо Манделе, которому 1 июля исполнится 22 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро.

Сейчас Питер Итодо Мандела выступает за албанский клуб "Динамо Сити", однако переход в украинскую Премьер-лигу может стать следующим шагом в его карьере. В Харькове рассчитывают, что он усилит команду уже к старту нового сезона.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" с российским паспортом будет работать тренером в чемпионате Турции. 

Польская спортсменка Клаудия Сигула не оставила ни единого шанса фаворитке из России во время боя на турнире UFC. 

Анатолий Трубин может перейти в клуб из Англии, "Бенфика" готова к переговорам с потенциальным покупателем на своих условиях. 

Будущее Криштиану Роналду окончательно прояснится на этой неделе, у португальца есть несколько разных вариантов. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы ФК Металлист 1925
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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