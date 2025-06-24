"Нейтральная" Соболенко удивила заявлением про Беларусь
Лидер женского тенниса Арина Соболенко, выступающая под нейтральным флагом, вновь напомнила о своей привязанности к родной стране. Белорусская теннисистка сделала заявление во время общения с журналистами накануне Уимблдона-2025, где она тренировалась вместе с первой ракеткой мира Яном Синнером.
Несмотря на требования WTA и ITF о нейтральном статусе белорусских и российских спортсменов, Соболенко фактически подтвердила свою связь с Беларусью в интервью DW News.
Слова Арины Соболенко прозвучали в духе мягкой, но устойчивой лояльности режиму, который активно поддерживает ее карьеру внутри страны.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно называл Соболенко "гордостью нации" и лично поздравлял с победами. Сама теннисистка предпочитает избегать прямых политических заявлений, чтобы не потерять позиции в мировом туре, однако её высказывания регулярно содержат скрытые месседжи о поддержке властей.
Что сказала Соболенко
Спортсменка подчеркнула, что гордится своим происхождением и не видит особой разницы между нейтральным статусом и национальной принадлежностью.
"Спорт не должен вмешиваться в политику. Я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну как Беларусь.
Все знают, где я родилась. Так что, в конце концов, разницы нет", — заявила Соболенко.
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