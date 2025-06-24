Соболенко прокомментировала выступления под нейтральным флагом

Арина Соболенко во время теннисного поединка. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Лидер женского тенниса Арина Соболенко, выступающая под нейтральным флагом, вновь напомнила о своей привязанности к родной стране. Белорусская теннисистка сделала заявление во время общения с журналистами накануне Уимблдона-2025, где она тренировалась вместе с первой ракеткой мира Яном Синнером.

Несмотря на требования WTA и ITF о нейтральном статусе белорусских и российских спортсменов, Соболенко фактически подтвердила свою связь с Беларусью в интервью DW News.

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Арина Соболенко во время матча. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Ранее Александр Лукашенко неоднократно называл Соболенко "гордостью нации" и лично поздравлял с победами. Сама теннисистка предпочитает избегать прямых политических заявлений, чтобы не потерять позиции в мировом туре, однако её высказывания регулярно содержат скрытые месседжи о поддержке властей.

Арина Соболенко на встрече с Александром Лукашенко. Фото: белорусские СМИ

Что сказала Соболенко

Спортсменка подчеркнула, что гордится своим происхождением и не видит особой разницы между нейтральным статусом и национальной принадлежностью.

"Спорт не должен вмешиваться в политику. Я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну как Беларусь.

Все знают, где я родилась. Так что, в конце концов, разницы нет", — заявила Соболенко.

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