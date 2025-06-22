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Главная Спорт Ястремская выдала один из лучших матчей в карьере — результат

Ястремская выдала один из лучших матчей в карьере — результат

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Дата публикации 22 июня 2025 17:47
Ястремская выдала яркий матч в финале WTA в Ноттингеме
Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Ключові моменти Что сказала Даяна после поединка

Украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до финала турнира WTA 250 в британском Ноттингеме, но не сумела завоевать титул.

В решающем матче украинка уступила американке Маккартни Кесслер, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге, сообщает портал Новини.LIVE.

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Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты и завершилась в двух сетах — 4:6, 5:7. Даяна Ястремская отчаянно боролась, особенно во второй партии, когда отыграла пять матчболов, сделала важный брейк при счете 4:5, но довести матч до третьего сета не удалось.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская отбивает подачу соперницы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Во время первого сета игра была прервана из-за дождя, а финал получился напряжённым и драматичным. Несмотря на итоговое поражение, Даяна показала высокий уровень игры, особенно в ключевых розыгрышах на задней линии. 

Что сказала Даяна после поединка

Этот финал стал для Ястремской седьмым в карьере на уровне WTA и первым на травяных кортах. В 2025 году украинка уже во второй раз боролась за трофей — и вновь в решающем поединке проявила стойкость и характер, даже несмотря на поражение.

"Боролась до последнего — и этим горжусь. Буду продолжать работать, чтобы следующий финал стал победным", — отметила Ястремская после матча. 

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спорт Даяна Ястремская Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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