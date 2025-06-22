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Головна Спорт Ястремська видала один із найкращих матчів у кар'єрі — результат

Ястремська видала один із найкращих матчів у кар'єрі — результат

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Дата публікації: 22 червня 2025 17:47
Ястремська видала яскравий матч у фіналі WTA в Ноттінгемі
Даяна Ястремська під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Ключові моменти Що сказала Даяна після поєдинку

Українська тенісистка Даяна Ястремська дійшла до фіналу турніру WTA 250 у британському Ноттінгемі, але не зуміла завоювати титул.

У вирішальному матчі українка поступилася американці Маккартні Кесслер, яка посідає 42 місце у світовому рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зустріч тривала 1 годину і 44 хвилини та завершилася у двох сетах — 4:6, 5:7. Даяна Ястремська відчайдушно боролася, особливо в другій партії, коли відіграла п'ять матчболів, зробила важливий брейк за рахунку 4:5, але довести матч до третього сету не вдалося.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремська відбиває подачу суперниці. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Під час першого сету гру було перервано через дощ, а фінал вийшов напруженим та драматичним. Попри підсумкову поразку, Даяна показала високий рівень гри, особливо в ключових розіграшах на задній лінії.

Що сказала Даяна після поєдинку

Цей фінал став для Ястремської сьомим у кар'єрі на рівні WTA і першим на трав'яних кортах. У 2025 році українка вже вдруге боролася за трофей — і знову у вирішальному поєдинку проявила стійкість і характер, навіть попри поразку.

"Боролася до останнього — і цим пишаюся. Буду продовжувати працювати, щоб наступний фінал став переможним", — зазначила Ястремська після матчу.

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спорт Даяна Ястремська Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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