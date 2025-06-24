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Главная Спорт Интерес к Ванату из АПЛ — что на самом деле происходит

Интерес к Ванату из АПЛ — что на самом деле происходит

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 09:45
На Ваната претендуют два клуба АПЛ — проблема в Динамо
Владислав Ванат во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Где Ванат проведет следующий сезон

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил, что несмотря на активные слухи в медиа, киевское "Динамо" пока не получало ни одного официального предложения по Владиславу Ванату. Хотя футболист стабильно фигурирует в трансферных обсуждениях, конкретики нет.

По словам журналиста, интерес к форварду действительно существует, сообщил журналист на YouTube-канале "Вацко LIVE".

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На Владислава Ваната претендуют английский "Сандерленд", а также еще один клуб из Премьер-лиги, который не входит в элиту, но выглядит более привлекательным вариантом. Помимо них, проявляет активность и команда из испанской Ла Лиги. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат после матча за национальную команду. Фото: УАФ

Каждый из этих клубов, по мнению журналиста, способен заплатить прописанные в контракте 20 млн евро. Однако на данный момент все ограничивается лишь вниманием и предварительными обсуждениями, а не официальными шагами.

Где Ванат проведет следующий сезон

Также Вацко подчеркнул, что ситуация аналогична и по другому игроку "Динамо" — Владимиру Бражко. Хотя полузащитник уверенно проявил себя на молодежном Евро, предложений по нему также нет. В клубе сохраняется полное спокойствие и готовность ждать конкретики.

"Сейчас в "Динамо" ни по кому из потенциальных продаж нет реальных предложений. Интерес — да. Деньги — пока нет. Все может измениться, но пока тишина", — резюмировал Вацко.

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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