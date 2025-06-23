Шовковский получит мощное усиление состава Динамо из молодежки

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Нападающий Матвей Пономаренко был включен в заявку "Динамо" на летний сбор в Австрии благодаря хорошим выступлениям в сезоне. За основной состав клуба он провел двенадцать матчей, забив два гола.

Эти выступления распределились между различными турнирами: два матча в премьер-лиге, два в Лиге Европы, один в молодежной и семь в кубковых и подготовительных встречах, сообщает "Динамомания".

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Матвей Пономаренко также отметился желтыми карточками, показав активность на поле. С учетом показателей он заработал роль перспективного игрока, и его включение в состав на сбор стало логичным шагом. Ранее в команде объявили намерение сделать ставку на молодых украинцев и ограничить приобретение легионеров.

Форвард Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективы и трансферные планы "Динамо"

Вместе с Матвеем Пономаренко шанс проявить себя на сборах получат Павел Люсин, Федор Задорожный, Вячеслав Суркис, Владислав Захарченко, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кремчанин и Роман Саленко.

"Бело-синие" продолжают активную летнюю кампанию и отметило, что пока все слухи о новых покупках клуб оперативно опровергает. Вместе с тем команда готова расстаться с ключевыми игроками, такими как Шапаренко и Бражко, если поступят выгодные предложения.

"Мы видим стремление молодежи и даем шанс тем, кто готов бороться за место в составе. Сбор в Австрии — важная ступень для роста. Работа продолжается, ставки сделаны, и Пономаренко это заслужил", — заявил Шовковский.

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