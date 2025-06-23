Суркис эмоционально отреагировал на ракетный удар РФ по Киеву

Суркис сделал заявление после удара РФ по жилым домам в Киеве
Глава киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис обратился к жителям столицы после новой атаки, в результате которой в очередной раз пострадали мирные люди и разрушены жилые дома. Это уже второй подобный случай за неделю, и он вызвал волну скорби и возмущения в обществе.
Суркис подчеркнул, что происходящее нельзя воспринимать как просто военные действия, сообщает пресс-служба "Динамо".
По словам Игоря Суркиса, речь идет о сознательной атаке на мирное население. Он отметил, что команда, тренерский штаб и сотрудники клуба выражают соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.
От лица всего "Динамо" была передана поддержка семьям погибших и пострадавших. Президент клуба также обратил внимание на стойкость и мужество украинцев, отметив, что Киев вновь доказал свою несокрушимость перед лицом вражеских ударов.
"Мы обязательно выстоим"
Обращение Суркиса было наполнено сочувствием и решимостью. Он подчеркнул, что несмотря на боль и утраты, украинцы остаются едиными и несломленными. Столица, по его словам, продолжает жить, сопротивляться и быть символом несгибаемой воли.
"Мы не сломаемся. Киев стоял, стоит и будет стоять. Наш народ несокрушимый", — заявил Игорь Суркис.
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